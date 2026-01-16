Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Футболните национали ще играят на турнир в Индонезия

България ще вземе участие за втори път в инициативата FIFA Series

Днес, 13:23
Селекционерът на националния отбор Александър Димитров ще се завърне през март в Индонезия, откъдето стартира и треньорската му кариера.
СПОРТАЛ
Селекционерът на националния отбор Александър Димитров ще се завърне през март в Индонезия, откъдето стартира и треньорската му кариера.

Мъжкият национален отбор по футбол е приел покана да участва в приятелски турнир през март, съобщи "Спортал". Той ще се състои в Индонезия и е част от инициативата FIFA Series, в която световната футболна федерация се стреми да събере в турнири отбори от различни континентални конфедерации.

В случая освен тима на България (№88 в света в момента в класацията на ФИФА), който е представител на УЕФА, ще участват домакините (№122), като представител на Азиатската футболна конфедерация, а също Перу (№51) от КОНМЕБОЛ и екзотичният тим на Сейнт Китс и Невис (№154) от зона КОНКАКАФ.

Турнирът ще се проведе в прозореца от 23 до 31 март, като мачовете ще се играят в столицата Джакарта

Тепърва ще стане ясно срещу кой отбор първо ще играем. Победителят ще срещне победителя от другия мач в спор за първо място, а загубилите ще играят помежду си за третото.

България вече игра на турнир FIFA Series през март 2024 г. - в Азербайджан. Там спечелихме с 1:0 срещу Танзания и завършихме 1:1 с домакините.

А за селекционера на тима ни Александър Димитров това ще е завръщане в Индонезия, откъдето стартира треньорската му кариера. Първо като асистент на Иван Колев в "Персипура Джаяпура" 2006/07), а след това бе в екипа му и в националния тим на Индонезия през 2007 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Александър Димитров, мъжки национален отбор

Още новини по темата

Националите поставиха най-слабия си годишен край
22 Дек. 2025

БФС поиска първо място в Лигата на нациите
21 Дек. 2025

България се върна в световния Топ 80 след снощната победа
19 Ноем. 2025

Националите стигнаха до своята сиромашка радост срещу Грузия
18 Ноем. 2025

На националите пречели напрежението и странични фактори
17 Ноем. 2025

Турция ни би само с 2:0

15 Ноем. 2025

Шеф в БФС се надява националите да не загубят от Турция
14 Ноем. 2025

Четвърти футболист отпадна от А отбора за последните квалификации
13 Ноем. 2025

Още двама футболисти отпаднаха от националния отбор
10 Ноем. 2025

Важен национал отпадна за последните квалификации
08 Ноем. 2025

Изненадващ дебютант смени бойкотиращия Вуцов в националния тим
07 Ноем. 2025

България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония
05 Ноем. 2025

Срещата в БФС за бойкота на Вуцов доведе до... нова среща
21 Окт. 2025

България се свлече до №91 в световния футбол
17 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?