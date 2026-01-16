Футболните национали ще играят на турнир в Индонезия

СПОРТАЛ Селекционерът на националния отбор Александър Димитров ще се завърне през март в Индонезия, откъдето стартира и треньорската му кариера.

Мъжкият национален отбор по футбол е приел покана да участва в приятелски турнир през март, съобщи "Спортал". Той ще се състои в Индонезия и е част от инициативата FIFA Series, в която световната футболна федерация се стреми да събере в турнири отбори от различни континентални конфедерации.

В случая освен тима на България (№88 в света в момента в класацията на ФИФА), който е представител на УЕФА, ще участват домакините (№122), като представител на Азиатската футболна конфедерация, а също Перу (№51) от КОНМЕБОЛ и екзотичният тим на Сейнт Китс и Невис (№154) от зона КОНКАКАФ.

Турнирът ще се проведе в прозореца от 23 до 31 март, като мачовете ще се играят в столицата Джакарта

Тепърва ще стане ясно срещу кой отбор първо ще играем. Победителят ще срещне победителя от другия мач в спор за първо място, а загубилите ще играят помежду си за третото.

България вече игра на турнир FIFA Series през март 2024 г. - в Азербайджан. Там спечелихме с 1:0 срещу Танзания и завършихме 1:1 с домакините.

А за селекционера на тима ни Александър Димитров това ще е завръщане в Индонезия, откъдето стартира треньорската му кариера. Първо като асистент на Иван Колев в "Персипура Джаяпура" 2006/07), а след това бе в екипа му и в националния тим на Индонезия през 2007 г.