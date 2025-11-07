Изненадващ дебютант смени бойкотиращия Вуцов в националния тим

СПОРТАЛ Силните изяви на Димитър Евтимов (вдясно) на вратата на "Ботев" (Враца) му осигуриха повиквателна в националния отбор за мачовете с Турция и Грузия - за пръв път от 6 години насам.

Вратарят на "Левски" Светослав Вуцов не е изгладил различията със селекционера на националния отбор Александър Димитров и екипа му, в резултат на което продължи бойкота си и не попадна в състава за последните две квалификации на България за Мондиал 2026. На 15 ноември тимът ни гостува срещу Турция, а на 18 ноември посреща Грузия на ст. "Васил Левски".

Вуцов е един от големите липсващи в състава, а Александър Димитров е решил да не вика и друг от вратарите, който получаваше досега повиквателни - Димитър Шейтанов ("ЦСКА 1948"). Вместо това направи изненадващ избор на този пост - включи вратаря на "Ботев" (Враца) Димитър Евтимов за пръв път от 6 години, както и пълния дебютант Алекс Божев. 32-годишният Евтимов изнесе силни мачове за врачани от началото на сезона. Той е викан и преди в държавния тим - общо четири пъти през 2018 и 2019 г., но не записва нито една минута. Интересното е, че това е първа повиквателна за футболист на врачанския клуб от 1987 г., когато там играха Илия Вълов и Илия Войнов.

Особено любопитство пък буди избора на Божев, който е познат на селекционера от младежкия национален отбор. Вратарят играе редовно, но... за дублиращия отбор на "Славия" (Прага), който е във втора дивизия в Чехия.

Този път не са повикани Димитър Велковски ("Арда"), контузените Иван Дюлгеров ("Шериф", Молдова), Фабиан Нюрбергер ("Дармщад", Германия), Лукас Петков ("Елверсберг", Германия) и Eмил Ценов ("Оренбург", Русия), както и току що възстановеният от травма Иван Турицов (ЦСКА). Включени са обаче капитанът на "Лудогорец" Антон Недялков и съотборникът му Иван Йорданов, които неколкократно бяха викани в предишните месеци, но отпадаха заради травми. Специално Йорданов не е играл от септември 2023 г.

За пръв път от юни т.г. в националния тим попада крилото на "ЦСКА 1948" Георги Русев, който досега не беше използван в световните квалификации.

Засега е ясно, че при първия ни съперник - Турция, ще има една сериозна липса. Заради мускулна травма отпада крилото на "Айнтрахт" (Франкфурт) Джан Узун.

Александър Димитров ще започне да събира националите от неделя, като този път лагерът ще е на базата на БФС в Бояна, а не в Правец, както бе преди мачовете с Турция (1:6) и Испания (0:4).

СЪСТАВ НА БЪЛГАРИЯ

Вратари: Димитър Митов ("Абърдийн", Шот), Алекс Божев ("Славия", Чех), Димитър Евтимов ("Ботев", Враца);

Защитници: Петко Христов ("Специя", Ит), Атанас Чернев ("Ещрела", Порт), Кристиан Димитров ("Левски"), Росен Божинов ("Роял Антверп", Бел), Антон Недялков ("Лудогорец"), Мартин Георгиев ("Славия"), Виктор Попов ("Корона", Пол), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид);

Халфове: Илия Груев ("Лийдс", Анг), Филип Кръстев ("Оксфорд", Анг), Андриан Краев ("Апоел", Т.Ав, Изр), Кристиян Стоянов ("Славия"), Станислав Шопов ("Осиек", Хър), Ивайло Чочев и Иван Йорданов ("Лудогорец");

Нападатели: Марин Петков и Радослав Кирилов ("Левски"), Георги Русев ("ЦСКА 1948"), Здравко Димитров ("Бодрум", Тур), Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Мартин Минчев ("Краковия", Пол), Владимир Николов ("Корона", Пол).