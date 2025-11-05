България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония

Северна Македония ще бъде първият съперник на българския национален отбор по волейбол на европейското първенство за мъже през 2026 г., на което страната ни е съдомакин. Турнирът ще се проведе от 9 до 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния, като у нас ще се състоят мачовете от предварителна група В плюс шест срещи от директните елиминации.

Всички двубои на българска територия ще се играят в столичната зала "Арена София", като всички мачове на "лъвовете" от груповата фаза ще бъдат от 20:00 ч. Срещата със северномакедонците е в откриващия ден на 9 септември (сряда). Любопитното е, че отборът на западната ни съседка беше предварително посочен като съперник на България по време на жребия в началото на октомври.

"С Евроволей 2026 София ще се превърне в център на европейския волейбол, а феновете ще имат възможност да видят на живо някои от най-големите звезди на спорта. България ще търси силно представяне - и защо не ново историческо класиране сред най-добрите!", написаха от родната федерация след обявяването на официалния график на Евроволей 2026.

Ето и пълната програма на селекцията на Джанлоренцо Бленджини в група В:

9.IX (сряда), 20:00 ч.: България - Северна Македония

11.IX (петък), 20:00 ч.: България - Португалия

12.IX (събота), 20:00 ч.: България - Украйна

14.IX (понеделник), 20:00 ч.: България - Израел

16.IX (сряда), 20:00 ч.: България - Полша

След приключване на груповата фаза София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои:

1/8-финали

19.IX (събота), 16:00 ч.: (EF5) 1-ви в Група B - 4-ти в Група D

19.IX (събота), 19:00 ч.: (EF8) 2-ри в Група B - 3-ти в Група D

20.IX (неделя), 16:00 ч.: (EF6) 1-ви в Група D - 4-ти в Група B

20.IX (неделя), 19:00 ч.: (EF7) 2-ри в Група D - 3-ти в Група B

1/4-финали

22.IX (вторник), 16:00 ч.: (QF3) Победител EF5 - Победител EF8

22.IX (вторник), 19:00 ч.: (QF4) Победител EF6 - Победител EF7