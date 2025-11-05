Медия без
България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония

Всички мачове на националите в груповата фаза в "Арена София" ще са от 20:00 ч.

Днес, 17:50
БФВ

Северна Македония ще бъде първият съперник на българския национален отбор по волейбол на европейското първенство за мъже през 2026 г., на което страната ни е съдомакин. Турнирът ще се проведе от 9 до 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния, като у нас ще се състоят мачовете от предварителна група В плюс шест срещи от директните елиминации.

Всички двубои на българска територия ще се играят в столичната зала "Арена София", като всички мачове на "лъвовете" от груповата фаза ще бъдат от 20:00 ч. Срещата със северномакедонците е в откриващия ден на 9 септември (сряда). Любопитното е, че отборът на западната ни съседка беше предварително посочен като съперник на България по време на жребия в началото на октомври.

"С Евроволей 2026 София ще се превърне в център на европейския волейбол, а феновете ще имат възможност да видят на живо някои от най-големите звезди на спорта. България ще търси силно представяне - и защо не ново историческо класиране сред най-добрите!", написаха от родната федерация след обявяването на официалния график на Евроволей 2026.

Ето и пълната програма на селекцията на Джанлоренцо Бленджини в група В:

9.IX (сряда), 20:00 ч.: България - Северна Македония
11.IX (петък), 20:00 ч.: България - Португалия
12.IX (събота), 20:00 ч.: България - Украйна
14.IX (понеделник), 20:00 ч.: България - Израел
16.IX (сряда), 20:00 ч.: България - Полша

След приключване на груповата фаза София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои:

1/8-финали

19.IX (събота), 16:00 ч.: (EF5) 1-ви в Група B - 4-ти в Група D
19.IX (събота), 19:00 ч.: (EF8) 2-ри в Група B - 3-ти в Група D
20.IX (неделя), 16:00 ч.: (EF6) 1-ви в Група D - 4-ти в Група B
20.IX (неделя), 19:00 ч.: (EF7) 2-ри в Група D - 3-ти в Група B

1/4-финали

22.IX (вторник), 16:00 ч.: (QF3) Победител EF5 - Победител EF8
22.IX (вторник), 19:00 ч.: (QF4) Победител EF6 - Победител EF7

