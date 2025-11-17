Медия без
Бризбън 2032 е новата цел за женския ни волейбол

Засега не бива да гледаме резултатите, заяви при представянето си селекционерът Абонданца

Днес, 13:30
Марчело Абонданца получава фланелка на националния отбор от президента на БФВ Любомир Ганев при днешното си официално представяне в пресклуб "България".
Участие на олимпийските игри в Бризбън 2032 е новата голяма цел пред женския национален отбор по волейбол. Това обяви президентът на федерацията (БФВ) Любомир Ганев при официалното представяне на италианския селекционер Марчело Абонданца, завръщащ се на поста след 11 години пауза.

"Имаме много талантливи поколения, включително световните и европейски шампионки до 19 години. Идеята е възможно най-бързо да интегрираме тези млади състезателки в женския отбор и да се готвим за олимпиадата през 2032 г. - посочи шефът на БФВ. - Затова избрахме този треньор, за да имаме боеспособен отбор за следващия олимпийски цикъл. Всички познавате Абонданца, той с готовност прие предизвикателството. Убедени сме, че имаме страхотни състезателки и от тях сега трябва да направим страхотен отбор, както направихме при мъжете. Нужна ни е много работа, много себераздаване, за да направим един задружен отбор. Целите са поставени, трябва да започнем да мечтаем."

Самият треньор подчерта, че на този етап е важно да се положат основите за бъдещето и не може да се очакват светкавични резултати.

"Трудно е да се изчисли точно кога младите волейболистки ще достигнат по-високото ниво - заяви Абонданца. - Мисля, че има няколко състезателки, които могат да избухнат във всеки един момент, а за други ще е нужна повече работа. Ще ми трябва време, но мъжкият национален отбор направи невероятни неща. Трудно е да си представим, че жените ще се стремят към това от самото начало, но с времето идеята е да надграждаме и успехите на мъжете ще ни служат като мотивация. В Лигата на нациите през 2026 г. ще бъде много трудно, защото сега е много млад съставът, но това е най-добрият начин за тях да израснат. Не трябва да гледаме класирането на България, а да се фокусираме върху желания ранкинг след 5 години."

Настоящият договор на новия селекционер е за 2+1 години и ще се поднови автоматично при "изпълнение на минималните изисквания". 55-годишният италианец ще продължи да работи и на клубно ниво като треньор на турския гранд "Фенербахче".

"Мисля, че голяма част от групата момичета, на които ще се спрем, могат да постигнат добри резултати. За някои профили състезателки е видно, че можем да стигнем до желаното ниво, а за други трябва да правим допълнителни изчисления - добави Абонданца. - При всички случаи ще работим за постигането на резултатите. Имат нужда от време. През 2013-а вече бяхме работили две години, за да можем да играем като равен с равен със световните сили във волейбола. И тогава също съвместявах длъжностите начело на България и "Фенербахче", а сега отново е така. Мисля, че ще се справя с двете задачи. Онова българско поколение отпреди 12 години даде максимума за националния отбор, извървя своя път и сега е логично да се предаде щафетата на младите. Промених се като човек за тези години. През тези 12 години работих на три континента в шест държави и трябваше да се адаптирам към съвсем различни среди на работа и на живот. Виждам един хубав проект тук, а има много познати лица от предишния ми престой, с които работихме много добре. Сега искам да постигнем резултатите, които не успяхме преди 12 години."

