Баскетболистките извоюваха гръмка победа в Баку

Българският национален отбор по баскетбол за жени постигна историческа победа с 93 точки разлика на старта на квалификациите за европейското първенство през 2027 г. В откриващия двубой от група Е на първия етап от пресявките тимът ни разгроми Азербайджан със 141:48 в Баку и постави нов рекорд за най-много отбелязани точки в историята на селекцията ни.

Треньорът Таня Гатева завъртя целия си състав в днешния двубой, като най-резултатна стана Илияна Георгиева с 20 т., 6 борби, 5 асистенции и 4 откраднати топки. С 19 т., 8 асистенции и 6 откраднати топки завърши Валерия Алексиева. По 16 т. отбелязаха Кайла Хилсман (7 борби) и Гергана Иванова, по 14 вкараха Борислава Христова (7 борби) и Радостина Димитрова, а с по 10 приключиха Юлияна Вълчева (9 борби) и Преслава Колева.

Най-много време на паркета изкара Валерия Алексиева - 21:21 мин. Дебют за женския А отбор направи 20-годишната Ивана Бонева, която досега беше участвала само в различните гарнитури при девойките.

В азерския тим единствено Александра Моленхауер постигна двуцифрен точков актив - 15 т. С по 8 т. се отчетоха Салминаз Рамазанли и Полина Шчукина.

Следващият мач на България е в събота (15 ноември) - гостуване срещу Украйна в латвийската столица Рига. В нашата група е също и отборът на Черна гора, срещу който ще домакинстваме идния вторник (18 ноември) в Ботевград.

По регламент първите два тима и най-добрите трети от общо седемте потока ще се класират за втората фаза на квалификациите. Там ги очакват съставите на Испания, Италия, Франция, Германия, Чехия, Турция и Унгария. Четирите отбора домакини на Евробаскет 2027 - Белгия, Финландия, Литва и Швеция, ще играят приятелски мачове помежду си, докато текат пресявките.