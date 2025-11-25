Медия без
Не може само да чакаме Везенков да носи националния отбор

Трябва да изградим млад тим за Евробаскет 2029, добави селекционерът Любомир Минчев

Днес, 09:40
Американският гард Дий Бост (вдясно) долетя от Бразилия, за да се включи в подготвителния лагер в Ботевград и да играе в мача с арменците утре
Американският гард Дий Бост (вдясно) долетя от Бразилия, за да се включи в подготвителния лагер в Ботевград и да играе в мача с арменците утре

"Ще бъде грешка, ако само разчитаме на Александър Везенков. Дори и да беше тук, нямаше само той да поема отговорност и да носи отбора. Предишният път, в който аз бях селекционер, не сме построявали нито така играта, нито е имало такъв акцент. Надявам се на добра отборна игра.“

Това заяви завърналият се след 6-годишна пауза на поста селекционер на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев на първата тренировка за предстоящите предварителни квалификации за Евробаскет 2029. Нашият тим ще започне в тях с двубой срещу състава на Армения от 19:15 ч. в четвъртък в "Арена Ботевград".

Вчера Минчев събра за този мач 12 играчи, като сред тях не е Александър Везенков, който утре вечер има мач с "Олимпиакос" срещу "Цървена звезда" в Евролигата. В сръбския клуб пък играе американският гард с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, който също няма да е на разположение.

„Не съм водил разговори с "Олимпиакос". Ходих да се видя с Александър Везенков в Гърция, както и с Коди Милър-Макинтайър. Желанието е едно, но възможностите и най-вече желанието на клубовете се разминават с тези на баскетболистите. Надявам се в следващия прозорец за квалификации, когато има официална договорка да бъдат пуснати играчите от Евролигата, всички да са здрави, за да мога да разчитам и на тях“, каза по тази тема Минчев.

На мястото на гарда на "Цървена звезда" той е повикал друг американец, който доскоро обличаше екипа на България - Дий Бост, подвизаващ се в момента в бразилското първенство.

"Дий Бост сам изяви готовност и желание и аз много се зарадвах, че се съгласи да играе. Предупредих го, че става дума за един мач и пътят е доста дълъг и той да прецени. Просто исках да бъде такъв, какъвто го познаваме", обясни селекционерът.

Любомир Минчев заяви, че сред големите цели е да бъде изграден отбор, който гони класиране на Евробаскет 2029.

"Естествено, че сега никой не знае след 4 години кои от тези момчета ще дойдат и как ще бъде, но нека следваме стъпка по стъпка и да преминем по-малките цели. Първата е да спечелим в първия мач с Армения - каза той. - Росен Барчовски (б.р. - досегашният селекционер) започна процеса с налагането на по-млади играчи. Беше притиснат и поради липсата на някои основни играчи през лятото. Засега всичко е наред, баскетболистите са здрави. Не мога да кажа каква е атмосферата, все още не сме започнали да работим."

Ето и 12-те избраници на Минчев за мача с Армения:

Борислав Младенов ("Виена", Ав), Дий Бост ("Фламенго", Браз), Мартин Русев ("Спартак", Пл), Николай Михайлов ("Академик Бултекс 99"), Димитър Димитров, Константин Тошков и Илиян Пищиков ("Балкан"), Емил Стоилов ("Сант Антони", Исп), Иван Алипиев ("Местре", Ит), Александър Стоименов ("Войводина", Сърб), Йордан Минчев ("Кемниц", Гер), Константин Константинов ("Ла Лагуна", Тенерифе, Исп).

