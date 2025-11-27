Баскетболистите ни победиха Армения по пътя към Евро 2029

Българският национален отбор по баскетбол за мъже победи Армения с 98:88 (25:21, 26:20, 27:26, 20:21) като домакин в "Арена Ботевград" в първия си мач от група В на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 г. Това беше и първият мач на Любомир Минчев при втория му престой като селекционер на тима ни. Наставникът вече бе начело на представителния ни тим в периода от 2016 г. до 2019 г.

След първите 10 минути игра в Ботевград авансът на българите беше 25:21, но в началото на втората четвърт гостите изравниха, а след това поведоха с 29:27, но в крайна сметка тимът ни се оттегли с 10 точки аванс на почивката - 51:41.

До края тимът ни не изпусна преднината си, която в един момент достигна до 16 точки. Превъзходството ни беше ясно изразено в показателите след мача - 43:39 в борбите под коша и 18:8 при асистенциите.

Най-резултатен за успеха ни беше Александър Стоименов - 21 точки, а Йордан Минчев записа "дабъл-дабъл" - 16 точки и 11 борби, като добави и 4 асистенции. Борислав Младенов вкара 14 точки, а Иван Алипиев - 13 точки. За състава на Армения Андре Спайт завърши с 37 точки, 8 борби и 3 асистенции. Официален дебют направи Мартин Русев.

Третият съперник в групата ни е Норвегия, който ще гостува на Армения на 30 ноември. Следващият двубой на България ще бъде гостуване на норвежците на 27 февруари 2026 г.

Общо 10 отбора участват в първия етап на европейските предквалификации. Победителите в трите групи и най-добрият втори тим ще се класират за втория кръг на квалификациите, където ще се присъединят към осем състава от първия етап на същинските пресявки в зона "Европа" за Световното първенство през 2027 г. Евробаскет 2029 ще се проведе в четири държави - Естония, Гърция, Словения и Испания.

МНЕНИЕТО НА СЕЛЕКЦИОНЕРА

След мача Любомир Минчев заяви: "Доволен съм първо от това, че победихме. Знам какво може да предизвика отборът на Армения в главите на всеки един фен, да не се очаква някаква кой знае каква класа. Отборът на Армения днес беше без трима играчи, които са участвали в предните квалификации и те са на сравнително добро ниво. Доволен съм от старанието на всички играчи, както в тренировките, така и днес в мача. Да, вкарали са ни 37, 27 точки, но виждате, те са главно 1 на 1, това е някаква тяхна класа, имаха ден. Разликата можеше да бъде доста по-голяма.

Можем да играем и много по-бързо като стил, който да се наложи, но е трудно да се изгради такова нещо, защото аз, казах го и преди мачовете - тези момчета, да, познавам ги, но не сме работили заедно. Предния път, когато бях национален треньор за мен беше много лесно да наложа подобен стил, защото в първите две години имахме по-дълги лагери за подготовка - 30-40 дни. Сега имахме два дена и половина, но пак казвам, старанието и желанието, което видях, за мен е ОК на този етап. За Дий Бост, а също и за Павлин (б.ред. - Иванов) - изключителен респект. Дойде от толкова далеч да изиграе само един мач (б.ред. - Дий Бост). Това заслужава моето уважение, въпреки че това не беше най-добрият му мач днес. Ако можем да говорим за слабост, която допуснахме, това е борбата в защита, особено някои външни играчи на Армения ни взеха борби в нападение в неприятни моменти, когато можеше да вкараме точки на бърза атака. Един на един в защита няма време кога да се тренира."