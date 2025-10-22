Евролигата напуска България след месец

facebook Досега "Апоел" (в червен екип) изигра два мача от Евролигата в "Арена София" - срещу "Барселона" (103:87) и срещу "Макаби" (90:103).

Българската публика ще има шанса да изгледа на живо още само четири мача от баскетболната Евролига. Израелският "Апоел" (Тел Авив), който заради войната в Ивицата Газа от началото на сезона използва столичната "Арена София" за своя основна зала в най-силната континентална надпревара, обяви, че от 1 декември се прибира обратно в родината си след нормализирането на обстановката в страната.

"Баскетболният клуб "Апоел" (Тел Авив) с удоволствие и вълнение обявява завръщането на мачовете от Евролигата в Израел, считано от 1 декември 2025 г., съгласно правилата на Евролигата. Клубът би искал да благодари на главния изпълнителен директор на Евролигата Паулиус Мотиеюнас, на ръководството на Евролигата и на всички участващи клубове за тяхното разбиране и подкрепа. Допълнителни подробности относно продажбата на сезонни билети ще бъдат обявени скоро", се казва в официалното съобщение на клуба.

Изявление направи и собственикът на отбора Офер Янай:

"Приветстваме важното решение мачовете от Евролигата да се върнат в Израел. Голямо благодаря на ръководството на Евролигата, участващите отбори и всички, които са участвали в осъществяването на това. Това е важна стъпка към връщане към нормалността - и най-вече е наистина трогателно да знаем, че нашите фенове ще могат да се насладят на баскетбола от Евролигата отблизо, точно там, където му е мястото."

Това означава, че последните четири отбора, които ще гостуват на "Апоел" в България, ще бъдат "Монако" (23 октомври), "Партизан" (29 октомври), "Баскония" (11 ноември) и "Реал" (Мадрид) (25 ноември). Конкретно двубоят с испанския гранд ще се играе в "Арена Ботевград" заради ангажимент на "Арена София".

Първият мач на "Апоел" обратно в Тел Авив пък ще е срещу френския АСВЕЛ (Вильорбан) на 4 декември. Към момента отборът има 4 победи и 1 загуба и заема второ място във временното класиране заради по-слаба точкова разлика от лидера "Панатинайкос" (4-1).