Везенков изведе "Олимпиакос" до невероятен обрат в Евролигата

Българският баскетболист завърши с "дабъл-дабъл" за успеха над "Макаби" в Белград

Днес, 08:01
Двамата герои на "Олимпиакос" - Александър Везенков и Никола Милутинов, крещят от радост след финалната сирена, оповестила обрата срещу "Макаби" в Белград.
Александър Везенков за пореден път се превърна в големия герой за "Олимпиакос", в резултат на което гръцкият баскетболен гранд осъществи феноменален обрат в Евролигата. "Червено-белите" от Пирея победиха "Макаби" (Тел Авив) с 95:94 в мач, който израелците домакинстваха на неутрален терен в сръбската столица Белград.

Срещата вероятно ще остане една от най-драматичните през целия сезон в континенталния турнир, защото три минути и половина преди края отборът от Израел водеше с 12 т. разлика (93:81) и развоят не предполагаше, че нещо може да се промени. Но "Олимпиакос" се върна в мача с девет последователни точки.

Въпреки това ситуацията беше такава, че при оставащи 42 секунди резултатът беше 94:90 в полза на "Макаби". Тогава обаче на сцената излезе Везенков, който първо бе фаулиран при стрелба за три точки, а след това не трепна и и вкара трите си наказателни удара.

Секунди по-късно израелците за пореден път сбъркаха при стрелбата си. Саша взе борбата, след което и завърши атаката с точен изстрел за 2 точки, които означаваха обрат и 95:94 в полза на гърците. Във финалните 18 секунди символичните домакини имаха последен шанс, но нов сгрешен шут сложи край на мача.

Везенков завърши с "дабъл-дабъл" от 23 т. и 10 борби, последната от които се оказа решаващата преди победния кош на българина. Със същия точков актив приключи и сръбският му съотборник Никола Милутинов, а най-резултатен в мача стана Джеф Маутин с 24 т. за "Макаби".

"Олимпиакос" вече има три победи и две загуби от пет мача и временно заема 7-о място в Евролигата.

From Shock to EUPHORIA | Olympiacos - Maccabi | R5 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26
🎟 Use code YOUTUBE15 for an exclusive discount! 👉 Subscribe today on EuroLeague TV: https://tv.euroleague.net/🏀 Live EuroLeague Basketball — Anytime, Anyw...
YouTube
