MVP Везенков отново изведе "Олимпиакос" до победа

ЕПА/БГНЕС Собствениците на "Олимпиакос" - братя Ангелопулос, връчват на Костас Папаниколау възпоменателен плакат за неговия исторически рекорд - 748-и мач с екипа на клуба. 35-годишното крило изкара на терена 20:02 минути и завърши рекордния си мач с 3 т., 2 борба и 4 асистенции.

Александър Везенков за пореден път показа защо е считан за една от най-големите баскетболни звезди в Европа и изведе "Олимпиакос" до втората му победа в Евролигата - 86:67 срещу дебюращия през този сезон в най-силния турнир на континента "Дубай баскет".

30-годишното крило стана най-полезен играч (MVP) в мача като изпъкна с "дабъл-дабъл" от 25 т. и 11 борби, към които добави 1 асистенция и това му донесе огромния коефициент на полезно действие 34. За 23:31 мин. на терена в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея Везенков реализира половината от стрелбите си за 3 точки (3/6) и 75% от шутовете за 2 точки (6/8).

Това бе вторият "дабъл-дабъл" на Саша след 24 т. и 13 борби срещу "Баскония" на старта. Българската звезда има средно по 20.7 т., 11.0 борби и среден полезен коефициент от 25.7 от началото на сезона в Евролигата.

С двуцифрен актив от точки за разгромния успех на "Олимпиакос" допринесоха още Тайлър Дорси (14), Никола Милутинов (13) и Сейбън Лий (10).

За основания през 2023 г. и допуснат в Евролигата от този сезон с лиценз за 5 години "Дубай" най-резултатен бе сръбският център Филип Петрушев с 14 т. (2 борби). С 13 и 6 борби завърши Дуейн Бейкън.

В IV кръг от редовния сезон "Олимпиакос" отново ще е домакин в Пирея - на турския "Анадолу Ефес", който е с победа и две загуби.