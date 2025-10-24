Везенков вкара 18 т. за победа №4 на "Олимпиакос" в Евролигата

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков вече има общо 115 т. в първите шест мача на "Олимпиакос" в Евролигата - средно по 19.1

"Олимпиакос" постигна четвъртата си победа в редовния сезон на баскетболната Евролига, а Александър Везенков допринесе с 18 т. за разгрома с 96:71 над домакина "Байерн" (Мюнхен).

В мача от VI кръг звездното крило на тима от Пирея игра общо 25:12 мин., в които стреля 5 пъти за тройка и вкара три пъти, спечели 5 борби под кошовете, открадна веднъж топката от съперника и направи една асистенция за общ коефициент на полезно действие от 22. По-ефективен от него (коеф. 25) бе единствено центърът Донта Хол, вкарал 11 т., но с още 8 борби и две асистенции, а пък гардът Тайлър Дорси вкара точка повече от Саша - 19.

Всъщност "Олимпиакос" нямаше никакви проблеми по време на двубоя в зала "SAP Garden". Гостите поведоха с 10 т. още в средата на I част, натрупаха и още преднина и до края без затруднения поддържаха двуцифрена преднина, стигаща на моменти и над 20 т.

За "Байерн" с 15 т. завърши Андреас Обст, а Оскар да Силва добави 12, а Айзея Майк - 10.

В следващия VII кръг "Олимпиакос" ще приеме на 29 октомври в своя "Дворец на мира и приятелството" френския "Монако". Именно от този тим гръцкият гранд загуби на полуфинала на Евролигата миналия сезон с 68:78 и сега ще има възможност за реванш.