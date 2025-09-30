Везенков стартира като реализатор №1 новия сезон на Евролигата

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков и хърватинът Лука Шаманич от "Баскония" са скочили за топката по време на мача във Витория-Гастеис

Александър Везенков започна ударно новия сезон в Евролигата, като стана реализатор №1 и поведе "Олимпиакос" към победа като гост над испанския "Баскония" със 102:96 в мач от I кръг.

30-годишното крило на гръцкия гранд завърши с най-много точки от всички баскетболисти на терена на "Буеса Арена" във Витория-Гастейс, административния център на Баския автономен район - 24. Той бе в игра общо 28:33 мин. и направи "дабъл-дабъл", добавяйки 13 борби под кошовете (5 в нападение и 8 в защита). Везенков стреля с 50% успех за 2 т. (6/12), 25% за тройка (2/8) и 100% от линията за наказателни удари (6/6), а в актива си записа също една асистенция, което му донесе и най-високия игрови коефициент 27.

С коеф. 27 завърши и сръбският център на "Олимпиакос" Никола Милутинов, който също направи "дабъл-дабъл" от 12 т. и 14 борби, а 21 т. реализира американският гард Тайлър Дорси (4 борби, 3 асистенции).

За домакините от "Баскония" най-добър реализатор бе Тимоте Луваву-Кабаро с 23 т. (6 борби), Хамиду Диало вкара 15, а Трент Форест - 14.

Във втория кръг "Олимпиакос" отново ще играе в Испания - срещу "Реал" в Мадрид на 2 октомври.

Евролигата дебютира и в София пред 8000 зрители

За първи път и в България се игра мач от най-престижния клубен турнир на континента. "Апоел" (Тел Авив) дебютира в Евролигата с гръмка победа над испанския гранд "Барселона" със 103:87 пред 8000 зрители в "Арена София".

Израелският тим избра да домакинства в българската столица заради напрегнатата ситуация в страната. Следващият двубой на "Апоел" у нас ще е на 8 октомври срещу друг тим от Тел Авив - "Макаби".