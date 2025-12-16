Нови +20 т. за Везенков и нова загуба за "Олимпиакос"

Туитър Везенков е пазен зорко от Жан Монтеро ("Валенсия Баскет") по време на мача в "Двореца на мира и приятелството"

В трети пореден мач от Евролигата Александър Везенков завърши като реализатор №1 за "Олимпиакос" с 20 или повече точки актив, но отборът му претърпя трета последователна загуба.

В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея българската звезда вкара 24 т. (2/6 за тройка) за 32:05 мин. на терена, а гръцкият гранд отстъпи с 92:99 пред гостуващия "Валенсия Баскет". Везенков добави в индивидуалната си статистика 8 борби, 3 асистенции и две откраднати от съперника топки, но решаващ период от мача бе напълно обезличен от защитата на гостите.

"Олимпиакос" водеше с 10-13 т. почти през цялата трета част, но в началото на четвъртата бе застигнат и 7 мин. преди края "Валенсия" поведе с 83:82. Малко преди това Везенков спря да бележи - преди обрата той вкара за последно за 80:73 (тогава стигна кота 20 т.), след което гостите натрупаха на свой ред аванс. Саша реализира и последните два коша за "Олимпиакос" - при 88:99, когато всичко бе ясно, и само оформи крайния резултат.

Това бе четвъртият път, в който българинът завършва с 24 или повече точки този сезон в Евролигата, като в последните два от тези мачове (предният бе срещу "Цървена звезда" на 26 ноември) отборът му загуби. Той постигна и 22 т. преди 4 дни в "Барселона", отново при поражение.

Втори по резултатност за "Олимпиакос" тази вечер - с по 13 т., бяха Никола Милутинов (8 борби) и Томас Уолкъп (8 асистенции). От "Валенсия" цели шестима баскетболисти приключиха с двуцифрен актив, като най-резултатен сред тях бе Нейтън Ройвърс с 24.

След тази трета поредна и общо 7-а загуба "Олимпиакос" е на 10-о място в класирането на Евролигата с баланс 8-7 (мач по-малко), докато "Валенсия" се утвърди на второто с 11-5.

В следващия, 17-и кръг гръцкият тим приема на 19 декември в Пирея френския "Вильорбан", който е последен с едва 3 победи и 12 поражения.