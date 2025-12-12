Везенков вкара 1/4 от точките на "Олимпиакос"

Александър Везенков направи нов силен мач в Евролигата и вкара над 1/4 от точките на "Олимпиакос", но гръцкият гранд загуби с 85:98 при гостуването си на "Барселона".

Българската баскетболна звезда се представи много над средното си ниво в турнира (17.1 т. на мач), като вкара 22 т. (1/4 за тройка), спечели 5 борби под кошовете и открадна една топка от противника, което му донесе най-високия коефициент на полезно действие от всички в "Олимкиакос" - 25.

С двуцифрен точков актив за "червено-белите" завършиха още Тайлър Дорси - 19 (3 борби), Донта Хол (8 борби) и Еван Фурние - по 11, и Никола Милутинов - 10.

От "Барса" се открои Уил Клейбърн с 28 т., 3 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки, и това го направи най-полезен играч (MVP) в мача с игрови коефициент 33. 24 т. добави Кевин Пунтър, а Торнике Шенгелия вкара 14.

Това беше шестата загуба на "Олимпиакос" през редовния сезон срещу 8 победи, което поставя гръцкия тим в дъното на Топ 10. Същевременно "Барселона" вече е с баланс 10-5 и е твърдо в първата четворка на временното класиране.

В следващия кръг "Олимпиакос" приема в "Двореча на мира и дружбата" в Пирея испанския "Валенсия" на 16 декември.