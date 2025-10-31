Медия без
Везенков подпечата успеха над лидера в Евролигата

"Олимпиакос" срази "Апоел" (Тел Авив) пред погледа на Новак Джокович в Пирея

31 Окт. 2025
Александър Везенков пази топката от Авив Иш Уейнрайт по време на мача между "Олимпиакос" и "Апоел" в Пирея.
Александър Везенков пази топката от Авив Иш Уейнрайт по време на мача между "Олимпиакос" и "Апоел" в Пирея.

В цялостно слаб мач и за двата отбора "Олимпиакос" с Александър Везенков в състава надигра лидера в Евролигата "Апоел" (Тел Авив) с 62:58 и записа петата си победа от осем кръга в най-силния континентален клубен турнир по баскетбол. Самият българин изигра доста безличен за стандартите си двубой и въпреки това завърши като топреализатор в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея - със скромните 14 точки.

Българското крило добави към статистиката си 4 борби, 1 асистенция и 1 отнета топка за малко повече от 25 мин. на игрището. Саша на практика подпечата успеха на гръцкия гранд с два реализирани наказателни удара в последните секунди.

Пред погледа на бившия №1 в тениса Новак Джокович, превърнал се вече в традиционен ВИП фен на "червено-белите", двата отбора изиграха изключително хаотичен мач. Общият брой грешки беше 30, което доведе и до изключително ниската резултатност.

Най-полезен играч в двубоя стана сърбинът Никола Милутинов с "дабъл-дабъл" от 10 т. и 13 борби за "Олимпиакос". Американецът Тайлър Дорси пък допринесе с 11 т. за успеха.

За "Апоел" Антонио Блейкни вкара 13 т., а с по 10 т. завършиха Василие Мицич и Колин Малкълм.

Израелският тим, който от началото на сезона домакинства в София, вече е с баланс от 6 победи и 2 загуби и слезе на трето място в класирането заради по-слаба точкова разлика от други два тима със същия актив - "Жалгирис" и "Цървена звезда". Везенков и компания пък се изкачиха на 4-та позиция с 5-3.

