Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Везенков не спаси "Олимпиакос" в Милано

Българският баскетболист изигра слаб мач и вкара едва 6 т. - всички в първата четвърт

14 Ноем. 2025
Александър Везенков изигра много слаб мач за собствените си стандарти.
ЕПА/БГНЕС архив
Александър Везенков изигра много слаб мач за собствените си стандарти.

Отборът на "Олимпиакос" с Александър Везенков в състава загуби с 87:88 от "Олимпия" (Милано) като гост в Италия в 11-ия кръг на баскетболната Евролига. Българското крило на гръцкия гранд изигра много слаб мач и не можа да помогне по никакъв начин на тима си.

След 10 минути игра резултатът беше 27:21 в полза на домакините, а на почивката гостите изоставаха с 4 т. (43:47). "Червено-белите" от Пирея влязоха в заключителната четвърт с пасив от 11 т. (56:67) и въпреки чудесата, които направиха в последната част, не успяха да стигнат до чудноват обрат.

За 24:26 мин. на паркета Везенков записа срещу името си едва 6 т., към които добави 7 борби и 2 асистенции. Всички попадения в коша на българския национал дойдоха още в първата четвърт - един точен изстрел от близко разстояние и четири от наказателната линия.

Алек Питърс стана най-резултатният играч в мача с 27 т. за "Олимпиакос". Съотборникът му Тайлър Дорси добави 25 т., но усилията и на двамата американци отидоха на вятъра.

Четирима баскетболисти на "Олимпия" допринесоха с двуцифрен актив за победата. Куин Елис реализира 16 т., Армони Брукс вкара 15 т., Девин Букър отбеляза 13 т., а Брайънт Дънстън завърши с 10 т.

В началото на срещата играчите на "Олимпиакос" излязоха със специални тениски, посветени на своя съотборник Кийнън Евънс, който се контузи тежко преди два дни при завръщането си след повече от 500 дни отсъствие от терените. Той скъса ахилесово сухожилие и ще бъде аут до края на сезона.

С актив от 7 победи и 4 загуби Везенков и компания слязоха на 4-то място във временното класиране. Със същия актив са още третият, петият и шестият - съответно "Жалгирис", "Панатинайкос" и "Барселона". На челните две места са "Апоел" (Тел Авив) и "Цървена звезда" с по 8-3.

В следващият кръг "Олимпиакос" ще посрещне у дома в Пирея френския шампион "Париж" (5-6). Мачът е на 21 ноември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

баскетбол, Евролига, Александър Везенков, Олимпиакос

Още новини по темата

"Олимпиакос" се изкачи в Топ 3 на Евролигата
12 Ноем. 2025

Баскетболистките извоюваха гръмка победа в Баку
12 Ноем. 2025

Везенков помогна с 14 т. за шестата победа на "Олимпиакос" в Евролигата
07 Ноем. 2025

Везенков подпечата успеха над лидера в Евролигата
31 Окт. 2025

Джокович изгледа загуба на Везенков и компания
30 Окт. 2025

Любомир Минчев се завърна начело на баскетболния А отбор
28 Окт. 2025

Везенков вкара 18 т. за победа №4 на "Олимпиакос" в Евролигата
24 Окт. 2025

Евролигата напуска България след месец
22 Окт. 2025

"Рибен" скандал посрами баскетбола ни
21 Окт. 2025

Везенков вече е №2 за всички времена в Евролигата
18 Окт. 2025

ФИБА замрази британския баскетбол
18 Окт. 2025

Везенков изведе "Олимпиакос" до невероятен обрат в Евролигата
17 Окт. 2025

Везенков бе обезвреден и "Олимпиакос" загуби
14 Окт. 2025

MVP Везенков отново изведе "Олимпиакос" до победа
10 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън