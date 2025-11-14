Везенков не спаси "Олимпиакос" в Милано

Отборът на "Олимпиакос" с Александър Везенков в състава загуби с 87:88 от "Олимпия" (Милано) като гост в Италия в 11-ия кръг на баскетболната Евролига. Българското крило на гръцкия гранд изигра много слаб мач и не можа да помогне по никакъв начин на тима си.

След 10 минути игра резултатът беше 27:21 в полза на домакините, а на почивката гостите изоставаха с 4 т. (43:47). "Червено-белите" от Пирея влязоха в заключителната четвърт с пасив от 11 т. (56:67) и въпреки чудесата, които направиха в последната част, не успяха да стигнат до чудноват обрат.

За 24:26 мин. на паркета Везенков записа срещу името си едва 6 т., към които добави 7 борби и 2 асистенции. Всички попадения в коша на българския национал дойдоха още в първата четвърт - един точен изстрел от близко разстояние и четири от наказателната линия.

Алек Питърс стана най-резултатният играч в мача с 27 т. за "Олимпиакос". Съотборникът му Тайлър Дорси добави 25 т., но усилията и на двамата американци отидоха на вятъра.

Четирима баскетболисти на "Олимпия" допринесоха с двуцифрен актив за победата. Куин Елис реализира 16 т., Армони Брукс вкара 15 т., Девин Букър отбеляза 13 т., а Брайънт Дънстън завърши с 10 т.

В началото на срещата играчите на "Олимпиакос" излязоха със специални тениски, посветени на своя съотборник Кийнън Евънс, който се контузи тежко преди два дни при завръщането си след повече от 500 дни отсъствие от терените. Той скъса ахилесово сухожилие и ще бъде аут до края на сезона.

С актив от 7 победи и 4 загуби Везенков и компания слязоха на 4-то място във временното класиране. Със същия актив са още третият, петият и шестият - съответно "Жалгирис", "Панатинайкос" и "Барселона". На челните две места са "Апоел" (Тел Авив) и "Цървена звезда" с по 8-3.

В следващият кръг "Олимпиакос" ще посрещне у дома в Пирея френския шампион "Париж" (5-6). Мачът е на 21 ноември.