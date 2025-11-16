България взе втора убедителна победа по дългия път към Евробаскет 2027

Българският национален отбор по баскетбол за жени постигна втора изразителна победа в квалификациите за Евро 2027. В двубой от група Е на първата фаза на пресявките, игран в латвийската столица Рига, нашият тим срази Украйна като гост с 80:60 и е едноличен лидер в класирането.
Селекцията на Таня Гатева беше започнала по феноменален начин цикъла, поразявайки гръмко Азербайджан със 141:48 в Баку в сряда. Украинките пък надвиха в първия си мач Черна гора със 71:65 като гост. Във втория кръг черногорките нанесоха второ тежко домакинско поражение на азерките - 104:62 на техен терен.
Борислава Христова стана топреализатор срещу Украйна с 22 т., към които добави 6 борби и 6 асистенции. Много силен мач за националките изигра и Карина Константинова, която отбеляза 20 т., 16 от които в първата четвърт. Гардът се отличи още с цели 7 откраднати топки, 2 асистенции и 2 борби. С 15 т. и 7 борби допринесе натурализираната Кайла Хилсман, а с 12 т., 5 борби, 3 откраднати топки и 2 асистенции се отличи Радостина Димитрова.
За символичните домакини само две състезателки завършиха с двуцифрен брой точки - постигналата "дабъл-дабъл" с 14 т. и 10 борби Тетяна Юркевичус и Алина Ягупова с 12 т.
За България това беше едва трета победа от общо 10 изиграни двубоя с Украйна в исторически план. Последният ни успех в директното съперничество датираше от вече далечната 2011 г. - 70:68 в квалификационна среща, играна в Унгария.
В следващия кръг от нашата група Е на 18 ноември са мачовете България - Черна гора в Ботевград и Украйна - Азербайджан в Рига. По регламент първите два тима в крайното класиране и най-добрите трети от общо седемте потока ще се класират за втората фаза на квалификациите.
Там ги очакват съставите на Испания, Италия, Франция, Германия, Чехия, Турция и Унгария. Четирите отбора домакини на Евробаскет 2027 - Белгия, Финландия, Литва и Швеция, ще играят приятелски мачове помежду си, докато текат пресявките.
