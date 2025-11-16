Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България взе втора убедителна победа по дългия път към Евробаскет 2027

Националките спечелиха едва за трети път от 10 мача в историята срещу Украйна

Днес, 08:40
Българските баскетболистки и треньорският екип ликуват в залата в Рига.
FIBA Europe
Българските баскетболистки и треньорският екип ликуват в залата в Рига.

Българският национален отбор по баскетбол за жени постигна втора изразителна победа в квалификациите за Евро 2027. В двубой от група Е на първата фаза на пресявките, игран в латвийската столица Рига, нашият тим срази Украйна като гост с 80:60 и е едноличен лидер в класирането.

Селекцията на Таня Гатева беше започнала по феноменален начин цикъла, поразявайки гръмко Азербайджан със 141:48 в Баку в сряда. Украинките пък надвиха в първия си мач Черна гора със 71:65 като гост. Във втория кръг черногорките нанесоха второ тежко домакинско поражение на азерките - 104:62 на техен терен.

Борислава Христова стана топреализатор срещу Украйна с 22 т., към които добави 6 борби и 6 асистенции. Много силен мач за националките изигра и Карина Константинова, която отбеляза 20 т., 16 от които в първата четвърт. Гардът се отличи още с цели 7 откраднати топки, 2 асистенции и 2 борби. С 15 т. и 7 борби допринесе натурализираната Кайла Хилсман, а с 12 т., 5 борби, 3 откраднати топки и 2 асистенции се отличи Радостина Димитрова.

За символичните домакини само две състезателки завършиха с двуцифрен брой точки - постигналата "дабъл-дабъл" с 14 т. и 10 борби Тетяна Юркевичус и Алина Ягупова с 12 т.

За България това беше едва трета победа от общо 10 изиграни двубоя с Украйна в исторически план. Последният ни успех в директното съперничество датираше от вече далечната 2011 г. - 70:68 в квалификационна среща, играна в Унгария.

В следващия кръг от нашата група Е на 18 ноември са мачовете България - Черна гора в Ботевград и Украйна - Азербайджан в Рига. По регламент първите два тима в крайното класиране и най-добрите трети от общо седемте потока ще се класират за втората фаза на квалификациите.

Там ги очакват съставите на Испания, Италия, Франция, Германия, Чехия, Турция и Унгария. Четирите отбора домакини на Евробаскет 2027 - Белгия, Финландия, Литва и Швеция, ще играят приятелски мачове помежду си, докато текат пресявките.

Ukraine 🇺🇦 v Bulgaria 🇧🇬 | Full Game Highlights | FIBA Women's EuroBasket 2027 Qualifiers
📺 Enjoy the Full Game Highlights of the game between game between Ukraine and Bulgaria at the FIBA Women's EuroBasket 2027 Qualifiers.#EuroBasketWomen --------------------------------------------------------------------- JOIN THE COMMUNITY • 🏀 Love to watch basketball? We show dozens of free live games per week! Subscribe and hit the bell 🔔 http://fiba.com/subYT • 🌟 Become a Member! Unlock exclusive content and custom badges, access our dedicated Discord server, and enjoy members-only videos. Join now https://www.youtube.com/channel/UCtInrnU3QbWqFGsdKT1GZtg/join --------------------------------------------------------------------- DON'T MISS ANYTHING • Click here for more about the FIBA Women's EuroBasket Qualifiers: https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-womens-eurobasket-2025-qualifiers • Stay up to date with FIBA Basketball 🏀 on http://fiba.basketball - Live Games, Event Calendar, World Ranking, Team Profiles, Player Profiles, and more. --------------------------------------------------------------------- • INSTAGRAM (FIBA) ► https://www.instagram.com/eurobasketwomen/ • X (FIBA) ► https://x.com/eurobasketwomen/ • FACEBOOK (FIBA) ►https://www.facebook.com/EuroBasketWomen/ • TIKTOK: ► https://www.tiktok.com/@fiba • TWITCH ► https://www.twitch.tv/fiba --------------------------------------------------------------------- #basketball #baloncesto #basquete #basquetebol #농구 #basket #バスケットボール #バスケ #pallacanestro #bolabasket #篮球#баскетбол #basketbol #basketbolda #baskette كرة السلة #Баскетбол
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

баскетбол, женски национален отбор, Евробаскет 2027, Таня Гатева

Още новини по темата

Везенков не спаси "Олимпиакос" в Милано
14 Ноем. 2025

"Олимпиакос" се изкачи в Топ 3 на Евролигата
12 Ноем. 2025

Баскетболистките извоюваха гръмка победа в Баку
12 Ноем. 2025

Италианец пое за втори път женския волейболен отбор на България
10 Ноем. 2025

Везенков помогна с 14 т. за шестата победа на "Олимпиакос" в Евролигата
07 Ноем. 2025

Любомир Минчев се завърна начело на баскетболния А отбор
28 Окт. 2025

Евролигата напуска България след месец
22 Окт. 2025

"Рибен" скандал посрами баскетбола ни
21 Окт. 2025

ФИБА замрази британския баскетбол
18 Окт. 2025

България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026
04 Окт. 2025

Росен Барчовски вече не е селекционер на баскетболния А отбор
01 Окт. 2025

Женският ни волейболен отбор остана без селекционер
24 Септ. 2025

Женското баскетболно първенство се превърна в жалък фарс
21 Септ. 2025

България изтегли два съперника в предквалификациите за Евробаскет 2029
08 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън