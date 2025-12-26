"Олимпиакос" едва оцеля в Болоня след 20 т. аванс

ЕПА/БГНЕС архив Александър Везенков стана трети по резултатност в тима на "Олимпиакос" при победата над "Виртус" в Болоня.

Гръцкият баскетболен гранд "Олимпиакос" приключи с победа 2025 г. в най-силния континентален клубен турнир. В мач от 18-ия кръг на Евролигата тимът от Пирея с българската звезда Александър Везенков в състава надделя като гост над "Виртус" (Болоня) с 97:94 в Италия.

Успехът дойде по крайно драматичен начин, макар "червено-белите" да контролираха двубоя през над 3/4 от времето. След първите 30 минути възпитаниците на Йоргос Барцокас водеха със 77:60, като в края на третата част преднината на гърците беше достигнала 20 т. разлика.

В последната четвърт обаче в играта "Олимпиакос" настъпи тотален срив и италианските домакини едва не изтръгнаха победата, печелейки частта с 34:20. Всичко се реши в последната секунда, когато отчаян опит за тройка на тима от Болоня мина далеч от целта и до продължение не се стигна.

Везенков завърши срещата с 16 т. и 5 борби за коефициент на полезно действие от 21. С по-висок рейтинг (24) приключи само Никола Милутинов, който допринесе за успеха с 13 т., 9 борби и 5 асистенции. Най-резултатен пък стана Тайлър Дорси с 23 т., а Еван Фурние добави 21 т. С двуцифрен актив за гостите се отличи и Алек Питърс с 13 т.

В състава на "Виртус" над всички беше Лука Вилдоса със 17 т., 4 асистенции и 2 борби. Матю Морган добави 15 т., Карсън Едуардс завърши с 14 т., а Мухамет Диуф отбеляза 12 т.

С актив от 10 победи и 7 загуби "Олимпиакос" излезе на 7-о място във временното класиране. В следващия си мач Везенков и компания ще се изправят срещу "Панатинайкос" в голямото гръцко дерби на 2 януари.