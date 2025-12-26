Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Олимпиакос" едва оцеля в Болоня след 20 т. аванс

Везенков и компания извоюваха драматично 10-ата си победа в баскетболната Евролига

Днес, 00:03
Александър Везенков стана трети по резултатност в тима на "Олимпиакос" при победата над "Виртус" в Болоня.
ЕПА/БГНЕС архив
Александър Везенков стана трети по резултатност в тима на "Олимпиакос" при победата над "Виртус" в Болоня.

Гръцкият баскетболен гранд "Олимпиакос" приключи с победа 2025 г. в най-силния континентален клубен турнир. В мач от 18-ия кръг на Евролигата тимът от Пирея с българската звезда Александър Везенков в състава надделя като гост над "Виртус" (Болоня) с 97:94 в Италия.

Успехът дойде по крайно драматичен начин, макар "червено-белите" да контролираха двубоя през над 3/4 от времето. След първите 30 минути възпитаниците на Йоргос Барцокас водеха със 77:60, като в края на третата част преднината на гърците беше достигнала 20 т. разлика.

В последната четвърт обаче в играта "Олимпиакос" настъпи тотален срив и италианските домакини едва не изтръгнаха победата, печелейки частта с 34:20. Всичко се реши в последната секунда, когато отчаян опит за тройка на тима от Болоня мина далеч от целта и до продължение не се стигна.

Везенков завърши срещата с 16 т. и 5 борби за коефициент на полезно действие от 21. С по-висок рейтинг (24) приключи само Никола Милутинов, който допринесе за успеха с 13 т., 9 борби и 5 асистенции. Най-резултатен пък стана Тайлър Дорси с 23 т., а Еван Фурние добави 21 т. С двуцифрен актив за гостите се отличи и Алек Питърс с 13 т.

В състава на "Виртус" над всички беше Лука Вилдоса със 17 т., 4 асистенции и 2 борби. Матю Морган добави 15 т., Карсън Едуардс завърши с 14 т., а Мухамет Диуф отбеляза 12 т.

С актив от 10 победи и 7 загуби "Олимпиакос" излезе на 7-о място във временното класиране. В следващия си мач Везенков и компания ще се изправят срещу "Панатинайкос" в голямото гръцко дерби на 2 януари.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

баскетбол, Александър Везенков, Евролига, Олимпиакос

Още новини по темата

MVP Везенков върна "Олимпиакос" към победите
19 Дек. 2025

Нови +20 т. за Везенков и нова загуба за "Олимпиакос"
16 Дек. 2025

Везенков вкара 1/4 от точките на "Олимпиакос"
12 Дек. 2025

Баскетболистите ни победиха Армения по пътя към Евро 2029
27 Ноем. 2025

29 т. на Везенков не стигнаха за победа в Белград
27 Ноем. 2025

Не може само да чакаме Везенков да носи националния отбор
25 Ноем. 2025

Везенков вкара едва 13 т. за "Олимпиакос" в Евролигата
22 Ноем. 2025

Втора американска баскетболистка ще носи екипа на България
21 Ноем. 2025

Баскетболистките се утвърдиха като лидер в първата евроквалификация
18 Ноем. 2025

България взе втора убедителна победа по дългия път към Евробаскет 2027
16 Ноем. 2025

Везенков не спаси "Олимпиакос" в Милано
14 Ноем. 2025

"Олимпиакос" се изкачи в Топ 3 на Евролигата
12 Ноем. 2025

Баскетболистките извоюваха гръмка победа в Баку
12 Ноем. 2025

Везенков помогна с 14 т. за шестата победа на "Олимпиакос" в Евролигата
07 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?