MVP Везенков изведе "Олимпиакос" до победа №14 в Евролигата

Българинът е лидер в класацията на най-полезните баскетболисти в турнира

20 Яну. 2026
Везенконв в акция по време на мача срещу "Макаби"
ЕПА/БГНЕС
Везенконв в акция по време на мача срещу "Макаби"

Александър Везенков бе най-полезният играч на терена и изведе "Олимпиакос" до 14-а победа в най-престижния баскетболен турнир на континента - Евролигата. Грандът от Пирея спечели със 100:93 срещу гостуващия "Макаби" (Тел Авив) и вече има баланс от 14-8.

В "Двореца на мира и приятелството" българското крило бе неудържимо за съперника. За общо 26:08 мин. в игра Саша реализира 28 т., като бе убийствено точен от зоната за три точки - 6 реализирани от 8 опита (75%).

В допълнение Везенков спечели 6 отскочили от коша топки и направи една асистенция. Всичко това му донесе най-големия игрови коефициент на полезно действие (PIR) от 32 и заслужено го направи MVP на мача.

Това е четвърти пореден мач, в който българинът събира PIR над 30 и общо шести през настоящия редовен сезон в Евролигата. Средният му коефициент от изиграните до момента 22 мача е 23.5, което го прави №1 сред всички баскетболисти в турнира и основен кандидат за MVP на сезона.

Втори в класацията е неговият сръбски съотборник Никола Милутинов с 21.8. Именно сръбският център бе другият основен играч на "Олимпиакос" срещу "Макаби", като се отличи с 13 т. и 9 борби) за PIR 22. Френският гард Еван Фурние добави още 12 т. и 9 асистенции (PIR 14).

За гостите от Израел най-полезен бе Роман Соркин с 21 т., 4 борби и 2 асистенции (PIR  21), а Джефри Даутин-младши бе вторият най-добър реализатор с 15 т. (2 борби).

След тази 14-а победа "Олимпиакос" временно излезе на 6-о място, но по-късно тази вечер и утре ще се изиграят и останалите мачове от 23-ия кръг (гръцкият тим е с  мач по-малко).

Следващият двубой на Везенков и компания е гостуване на 22 януари в Истанбул на "Анадолу Ефес".

