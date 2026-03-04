Медия без
София ще посрещне Везенков в Евролигата

"Апоел" (Тел Авив) пак ще домакинства в България заради ситуацията в Близкия изток

Днес, 07:05
В първия мач между "Олимпиакос" и "Апоел" (Тел Авив) този сезон Александър Везенков допринесе с 14 т. и 4 борби за успеха на гръцкия гранд с 62:58 в Пирея на 31 октомври. Ответната среща е насрочена за 9 април в София.
Макар и по неприятна причина, голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков ще има шанс да се изяви пред родна публика в най-силния континентален клубен турнир - Евролигата. Заради военната ситуация в Близкия изток израелският "Апоел" (Тел Авив) получи разрешение отново да играе домакинските си мачове в София. А един от оставащите двубои на тима е срещу гръцкия гранд "Олимпиакос", чийто екип носи 30-годишният ни национал.

"Евролигата одобри алтернативни места за провеждане на останалите домакински мачове от редовния сезон 2025/2026 на израелските отбори "Апоел" (Тел Авив) и "Макаби" (Тел Авив), както и на "Дубай Баскетбол", в съответствие с настоящата ситуация в региона - информираха от организацията. - "Апоел" ще играе домакинските си мачове в българската столица София, "Макаби" ще приеме съперниците си в сръбската столица Белград, а "Дубай" ще провежда домакинствата си в босненската столица Сараево."

В допълнение от Евролигата уточняват, че ще продължат да следят развитието на войната на САЩ и Израел срещу Иран. И своевременно ще обявяват нови промени, "в случай че ситуацията в региона се промени".

"Апоел" (Тел Авив) вече изигра осем мача от Евролигата на българска земя този сезон. Заради конфликта в Ивицата Газа с терористичната групировка "Хамас" израелският гранд домакинства в зала "Арена София" срещу "Барселона" (103:87), "Макаби" (90:103), "Монако" (85:77), "Партизан" (97:84), "Баскония" (114:89) и "Анадолу Ефес" (71:66) и в "Арена Ботевград" срещу "Реал" (74:75) и АСВЕЛ (87:80).

До края на редовния сезон в Евролигата "Апоел" има да изиграе още 10 срещи, от които пет са домакинства, планирани да се проведат в София. Едното от тях е отложеният мач срещу "Париж", който трябваше да се състои на 9 януари и му се търси нова дата. Останалите са срещу "Виртус" (19 март), "Панатинайкос" (2 април), "Фенербахче" (7 април) и "Олимпиакос" (9 април).

Което означава, че Везенков и компания трябва да гостуват в "Арена София" три дни преди Великден.

