Везенков стана за 5-и път MVP на месеца в Евролигата

Българската звезда на европейския баскетбол Александър Везенков беше избран за най-полезен играч (MVP) в Евролигата през януари. Миналия месец 30-годишното крило игра във всички седем мача на "Олимпиакос", а гръцкият гранд спечели шест от тях.

Именно Саша беше в основата на възхода на "червено-белите" от Пирея. Наградата за януари обхваща мачовете от 19-ия до 25-ия кръг, в които българинът записа средно по 23,6 т. на мач в най-силния континентален клубен турнир.

С общо 20 тройки в тях той е на първо място в лигата за този период, а също и по ефективност от наказателната линия - 29 от 30 успешни опита (97%). Везенков също така имаше средно по 6,7 борби на двубой, което го нарежда на осмо място за месеца, и постигна най-високия среден коефициент на полезно действие сред играчите, участвали във всички седем кръга през януари (+29).

Това е общо петата награда за MVP на месеца за Александър Везенков, с която той се изравни с американеца Майк Джеймс на второ място във вечната класация на Евролигата. Само един баскетболист в историята има повече такива призове - черногорецът Никола Миротич със седем.

Любопитното е, че това е втора поредна година, в която българинът става MVP през януари. Останалите му три награди са през февруари и ноември 2022 г. и през февруари 2023 г.