Серията на "Олимпиакос" секна в ОАЕ

Нито Везенков, нито драма в края помогнаха на гръцкия баскетболен гранд срещу "Дубай"

03 Февр. 2026
Александър Везенков не е успял да вкара топката в коша на "Дубай" при загубата на "Олимпиакос" в емирството.
Александър Везенков не е успял да вкара топката в коша на "Дубай" при загубата на "Олимпиакос" в емирството.

След пет последователни победи "Олимпиакос" претърпя поражение в Евролигата по баскетбол. Гръцкият гранд с българската звезда Александър Везенков в стартовата петорка отстъпи с 98:108 след продължение като гост на "Дубай" в ОАЕ и записа общо 9-а загуба в 25 изиграни мача в най-силния континентален клубен турнир.

30-годишният Саша изигра посредствен за собствените си стандарти мач и приключи с 12 т., 5 борби и 2 асистенции за 31 минути на паркета. Преди почивката Везенков отбеляза само 2 т., като първият му кош дойде през втората половина на втората четвърт. В стрелбата от игра националът ни беше 4 от 11 (0 от 1 за тройка), а от наказателната линия постигна 4 от 4.

На полувремето домакините водеха с 12 точки разлика (52:40), но след това гостите се активизираха и започнаха да бележат. В края гърците дори стигнаха до драматично изравняване при 95:95 с тройка на Еван Фурние с оставащи две десети от секундата на часовника.

Всички усилия на "червено-белите" обаче отидоха на вятъра в добавените 5 мин., в които тимът на Йоргос Барцокас отбеляза един-единствен кош, макар и от тройката. от своя страна дубайци нанизаха нови 13 точки и извоюваха едва 12-а победа от 26 мача.

С по 21 т. за успеха допринесоха Дуейн Бейкън и Мфонду Кабенгеле, който получи наградата за MVP. Маккинли Райт IV добави 18 т., с Алекса Аврамович вкара 17 т., а Филип Петрушев завърши с 10 т. За "Олимпиакос" най-резултатен беше Тайлър Дорси с 18 т., Фурние отбеляза 16 т., Никола Милутинов се отличи с 13 т., а Тайрик Джоунс се изравни с Везенков с 12 т.

Ключови думи:

баскетбол, Евролига, Александър Везенков, Олимпиакос

