Везенков изведе "Олимпиакос" до 10-а поредна победа над ПАО

Българският баскетболист наниза 24 т. в гръцкото дерби от Евролигата

02 Яну. 2026
Александър Везенков е закъснял в опита си да спре Константинос Митоглу поднасящ топката към коша на "Олимпиакос".
Александър Везенков стана топреализатор за "Олимпиакос" при победата с 87:82 като гост срещу "Панатинайкос" в голямото гръцко дерби на баскетболната Евролига. За "червено-белите" от Пирея това беше 10-и пореден успех над "зелените" от Атина в най-престижния клубен турнир на Стария континент.

Българската звезда остана на косъм от "дабъл-дабъл" в дома на ПАО, завършвайки мача с 24 т., 9 борби и 1 асистенция за близо 34 минути на паркета в зала "Телеком Сентър" в столицата на южната ни съседка. Втори по резултатност за гостите стана американецът Тайлър Дорси с 21 т. В най-полезен играч (MVP) пък се превърна сръбският център Никола Милутинов, който вкара 10 т., хвана 9 борби и направи 3 асистенции за върховия коефициент от 27 в тима на победителите.

Над всички в двубоя беше американската звезда на домакините Кендрик Нън, който реализира 32 т. и добави 6 асистенции и 5 борби за коефициент от 40. С двуцифрен актив от "Панатинайкос" се отличиха още двама - Джеди Осман с 13 т. и Николаос Рогкавопулос с 10 т.

Мачът се разви диаметрално противоположно в двете части преди почивката и беше решен едва в последната четвърт. През първото полувреме (43:43) двата отбора си размениха по една част с 15-точкова разлика - 28:13 за гостите в първата и 30:15 за домакините във втората.

Равенството се запази и след третата четвърт (61:61), приключила при 18:18. Везенков и компания нанесоха решаващия удар във финалните 10 минути, оказали се най-резултатни в мача (26:21). Българинът се отличи с ключова тройка и още по-ключова борба в последните две минути и половина.

Благодарение на победата "Олимпиакос" вече има баланс 11-7 и е на 7-о място във временното класиране на Евролигата. ПАО е 5-и с 12-7. Лидер е "Валенсия" с 13-6, следван от "Апоел" (Тел Авив) със същия актив, но по-слаба точкова разлика.

Panathinaikos vs Olympiacos: More Than a RIVALRY | PREGAME ATMOSPHERE
The Greek Derby begins long before tip-off, as Panathinaikos and Olympiacos fans turn the arena into a wall of sound and emotion. This is more than a rivalry...
YouTube
