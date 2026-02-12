Медия без
С 23 т. Везенков донесе победа №18 за "Олимпиакос" в Евролигата

Българската баскетболна звезда отново бе MVP в мача

12 Февр. 2026
Везенков е скочил в опит да блокира шута на съперник от "Цървена звезда".
ЕПА/БГНЕС
Везенков е скочил в опит да блокира шута на съперник от "Цървена звезда".

Александър Везенков отново бе най-ценният играч на "Олимпиакос" в мач от Евролигата. Българското крило бе в основата на успешния мач на своя тим, който победи с 92:86 гостуващия в "Двореца на мира и приятелството" сръбски гранд "Цървена звезда".

30-годишната българска звезда наниза 23 точки (3 от 6 от тройката) и бе най-резултатният баскетболист на терена. Към този актив Везенков добави 8 борби под кошовете, направи една асистенция, пресече два противникови паса и веднъж открадна топката от съперник. Така той оформи най-високия игрови коефициент (PIR) - 25, и бе обявен за най-полезен играч (MVP в мача). 

Двубоят срещу "Цървена звезда" бе 14-ият от общо 27-те през дотук редовния сезон, в които Саша вкарва 20 или повече точки. Той продължава да е реализатор №3 в Евролигата с 19.3 т. средно на мач, като пред него са само Кендрик Нън ("Панатинайкос") и Надир Хифи ("Пари Баскет") с по 19.4.

Везенков е и лидер по PIR, като има средно 23.4 в 28-те изиграни мача.

Срещу "Цървена звезда" втори по резултатност за "Олимпиакос" бе френският гард Еван Фурние с 18 т. (3 борби), а със 17 завърши Тайлър Дорси. От сръбския тим се отличи Джордан Нвора с 18 т., 6 борби и 2 асистенции (PIR 18). Българският национал в състава на "звездашите" Коди Милър-Макинтайър завърши с 11 т. и 8 асистенции.

18-ата победа остави "Олимпиакос" на второ място в класирането през редовния сезон в Евролигата с актив от 18-9. Следващият мач на Везенков и сие е гостуване на литовския "Жалгирис" (Каунас) на 25 февруари.

Александър Везенков, Евролига

