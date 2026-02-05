Везенков изведе "Олимпиакос" до победа №17 в Евролигата

Само ден след като бе обявен за най-полезен играч (MVP) на януари в Евролигата, Александър Везенков изнесе ново запомнящо се представяне в най-престижния клубен баскетболен турнир на континента. Българското крило изведе "Олимпиакос" до разгромна победа със 109:77 над гостуващия в "Двореца на на мира и приятелството" в Пирея тим на "Виртус" (Болоня).

Само за 24:23 мин. на игрището Везенков наниза 20 точки (3/4 в стрелбата за тройка), спечели 8 борби, направи 3 асистенции, открадна една топка от противника и пресече два паса на гостите, постигайки върховия игрови коефициент (PIR) от 31. Това за пореден път го направи MVP в мач на "Олимпиакос" и бе общо 7-ия път, в който той минава над PIR 30. Средният му игрови показател е 23.1, което прави Саша лидер в класацията за най-полезен играч на редовния сезон в Евролигата.

Втори реализатор за "Олимпиакос" бе Тайлър Дорси с 18 т., но допълнителният му принос се изчерпва с един пресечен пас и една открадната от съперник топка, за PIR 16. С двуцифрен актив точки завършиха още Еван Фурние - 11, Шакил Маккисик и Тайрик Джоунс - по 10.

За гостите от Болоня с 16 т., 3 борби и 4 асистенции (PIR 15) се отличи Дерик Алстън-младши, а 14 т. и две борби добави Дениъл Хакет.

С тази 17-а победа (при общо 9 загуби) "Олимпиакос" се върна на второто място в класирането от редовния сезон в Евролигата. С 19-6 водач е турският гранд "Фенербахче". В следващия кръг Везенков и съотборниците му ще приемат на 12 февруари в Пирея сръбския "Цървена звезда" (баланс 16-10), в чийто редици е българският национал - американецът Коди Милър-Макинтайър.