Везенков попари и "Анадолу Ефес"

Най-добрият ни баскетболист отново бе MVP за победа на "Олимпиакос" в Евролигата

22 Яну. 2026
Везенков стреля през ръцете на скочилия да му попречи Кай Джоунс.
Александър Везенков за пореден път изпъкна над всички в отбора на "Олимпиакос" и изведе гръцкия гранд до 15-ата му победа в редовния сезон на Евролигата.

Българското крило бе най-полезният играч от всички баскетболисти на терена при победата над турския "Анадолу Ефес" в Истанбул със 74:68. Везенков вкара най-много точки - 19, като 12 от тях наниза още в първата четвърт, когато гостите дръпнаха с 25:12.

Към този актив той добави 5 борби в защита и една асистенция за най-високия игрови коефициент (PIR) от 20.

С двуцифрен точков актив приключиха още трима от "Олимпиакос" - с по 11 са Еван Фурние (2 асистенции) и Тайлър Дорси, а с 10 - Донта Хол (7 борби).

За "Анадолу Ефес" се отличиха Пи Джей Дозиър с 16 т. и Сейбън Лий с 13 (5 асистенции, 5 откраднати топки), който направи PIR 17.

Успехът в зала "Тюрксел" бе 15-и за "Олимпиакос" в редовния сезон, срещу 8 загуби, което задържа гръцкия отбор на 7-ото място в класирането. Следващият мач на тима ще е домакинство срещу "Барселона" на 29 януари.

