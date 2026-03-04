Германия е 9-ата страна, бойкотираща параолимпийската церемония

ЕПА/БГНЕС Германия няма да изпрати своята делегация на откриването във Верона на зимната параолимпиада в Милано Кортина 2026.

Германия се присъедини към държавите, които ще бойкотират откриването на XIV зимни параолимпийски игри в Милано Кортина. Срещу решението на международния параолимпийски комитет (IPC) да допусне до участие спортисти от Русия и Беларус с националните им знамена и химни вече открито се обявиха Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Нидерландия и Украйна, които също няма да изпратят своите делегации на церемонията в "Арена ди Верона" този петък (6 март).

"Отборът на Германия няма да участва в парада на нациите на церемонията по откриването във Верона - обявиха от германската спортна асоциация за хора с увреждания (DBS). - Ще фокусираме нашето внимание и усилия върху предстоящите състезания, като същевременно ще изразим нашата солидарност с украинската делегация."

От DBS уточниха, че все пак техни спортисти ще се появят на видеостените по време на откриването, тъй като вече има предварително записани кадри, които ще бъдат излъчвани на церемонията.

Отделно от бойкота, има вероятност някои делегации да пропуснат откриването във Верона заради ситуацията в Близкия изток. От IPC очакват проблеми с пътуванията заради затворените летища след атаките на САЩ и Израел срещу Иран и ответните военни удари на ислямската република в региона.

"Затварянето на въздушното пространство в части от Близкия изток може да повлияе на пристигането на някои делегации", се казва в изявление на IPC.

Организаторите очакватрекорден брой спортисти на параигрите - над 600. Окончателният брой участници ще стане ясен в следващите три дни. Сред регистрираните състезатели 10 са от Русия и Беларус. Очаква се Израел да изпрати една скиорка в алпийските дисциплини, докато Иран ще бъде представен от един мъж в ски бягането.

ЗАБРАНА ЗА УКРАЙНА

Същевременно IPC забрани на параолимпийския отбор на Украйна да носи на церемонията по откриване екипировка, върху която е изобразена географската карта на страната. Според организаторите на параигрите в Милано Кортина 2026 това е политически символ.

"Подготвихме специални екипи. Международният параолимпийски комитет обаче каза: "Не, не, не, това няма да стане". Казаха, че този дизайн е политически и няма да ни позволят да дефилираме в такова облекло. Беше много красиво, много символично и с ясно послание, че Украйна съществува с всичките си територии, без руска окупация", разказа президентът на украинския параолимпийски комитет Валерий Сушкевич.

Облеклото е било създадено от Виктор Анисимов - същият дизайнер, който произведе дрехите за делегацията на Украйна на летните параолимпийските игри в Париж 2024. Заради забраната от IPC от украинска страна са поръчани и спешно произведени нови облекла, които са изпратени с автобус към Италия, за да пристигнат навреме за церемонията по откриване вдругиден.