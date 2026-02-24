Медия без
Хокеистките на САЩ отказаха поканата на Доналд Тръмп

Олимпийските шампионки изтъкнаха като причина предварително планирани ангажименти

Днес, 12:03
Американските хокеистки ликуват след победния гол на Кейси Келър в олимпийския финал с Канада
Американските хокеистки ликуват след победния гол на Кейси Келър в олимпийския финал с Канада

Олимпийските шампионки по хокей на лед от САЩ отказаха поканата на президента Доналд Тръмп да присъстват на неговото обръщение „За състоянието на Съюза“ в Конгреса.

„Искрено сме благодарни за поканата, отправена към нашия женски отбор по хокей на САЩ, спечелил златен медал, и дълбоко оценяваме признанието за тяхното изключително постижение - заяви говорител на USA Hockey, цитиран от NBC. - Поради тайминга и предварително планираните академични и професионални ангажименти след игрите, спортистките не могат да участват. За тях беше чест да бъдат поканени и са благодарни за признанието“.

Американките победиха сензационно на финала в Милано тима на Канада с 2:1 след гол на Меган Келър в допълнителното време. Това бе 5-и пореден мач за олимпийска титла между тези два отбора, като преди това САЩ бяха победили само веднъж - в ПьонгЧанг 2018, при това след наказателни удари.

Ден по-късно и мъжкият хокеен тим на САЩ победи Канада във финала и спечели първа олимпийска титла от Лейк Плесид 1980. Веднага след това Доналд Тръмп се е обадил по телефона и е поканил играчите на своето обръщение „За състоянието на Съюза“.

„Трябва да ви кажа, че ще трябва да доведем и женския отбор, знаете го", е казал Тръмп, отправяйки поканата към мъжете.  "Ако не поканим женския отбор, сигурно ще бъда импийчнът", е завършил на шега американският президент.

Засега не е ясно дали мъжете ще присъстват на речта. Телевизия NBC се е опитала да получи коментар за отклонената от жените покана, но от Белия дом не са отговорили веднага.

