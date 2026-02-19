Медия без
ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 20 ФЕВРУАРИ

20 Февр. 2026Обновена


ПРИЗЬОРИ

Ски свободен стил

Крос (жени): 1. Даниела Майер (Германия); 2. Фани Смит (Швейцария); 3. Сандра Неслунд (Швеция)
Акробатика (мъже): 1. Уан Синди (Китай) - 132,60 т.; 2. Ное Рот (Швейцария) - 131,58 т.; 3. Ли Тянма (Китай) - 123,93 т.
Халфпайп (мъже): 20:30 ч.

Биатлон

15 км масов старт (мъже): 1. Йоханес Дале-Скйевдал (Норвегия) - 39:17,1 мин. (0 грешки); 2. Стурла Лаегрейд (Норвегия) - +10,5 сек. (1); 3. Кентен Фийон Майе (Франция) - +25,6 сек. (4)

Кънки бягане

1500 м (жени): 1. Антоанет Райпма-Де Йонг (Нидерландия) - 1:54,09 мин.; 2. Рагне Виклунд (Норвегия) - +0,06 сек.; 3. Валери Малте (Канада) - +0,31 сек.

Кърлинг

Мъже, мач за бронза: Норвегия - Швейцария 20:05 ч.

Шорттрек

5000 м щафета (мъже): 22:30 ч.
1500 м (жени): 23:07 ч.

 

РЕЗУЛТАТИ

Кърлинг

Жени, 1/2-финали: Канада - Швеция 3:6; САЩ - Швейцария 4:7

Хокей на лед

Мъже, 1/2-финали: Канада - Финландия 3:2; САЩ - Словакия 22:10 ч.
 

Ключови думи:

Милано Кортина 2026

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?