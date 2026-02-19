ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 20 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ
Ски свободен стил
Крос (жени): 1. Даниела Майер (Германия); 2. Фани Смит (Швейцария); 3. Сандра Неслунд (Швеция)
Акробатика (мъже): 1. Уан Синди (Китай) - 132,60 т.; 2. Ное Рот (Швейцария) - 131,58 т.; 3. Ли Тянма (Китай) - 123,93 т.
Халфпайп (мъже): 20:30 ч.
Биатлон
15 км масов старт (мъже): 1. Йоханес Дале-Скйевдал (Норвегия) - 39:17,1 мин. (0 грешки); 2. Стурла Лаегрейд (Норвегия) - +10,5 сек. (1); 3. Кентен Фийон Майе (Франция) - +25,6 сек. (4)
Кънки бягане
1500 м (жени): 1. Антоанет Райпма-Де Йонг (Нидерландия) - 1:54,09 мин.; 2. Рагне Виклунд (Норвегия) - +0,06 сек.; 3. Валери Малте (Канада) - +0,31 сек.
Кърлинг
Мъже, мач за бронза: Норвегия - Швейцария 20:05 ч.
Шорттрек
5000 м щафета (мъже): 22:30 ч.
1500 м (жени): 23:07 ч.
РЕЗУЛТАТИ
Кърлинг
Жени, 1/2-финали: Канада - Швеция 3:6; САЩ - Швейцария 4:7
Хокей на лед
Мъже, 1/2-финали: Канада - Финландия 3:2; САЩ - Словакия 22:10 ч.