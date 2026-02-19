Медия без
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 19 ФЕВРУАРИ

Днес, 18:37

 

 

ДЪРЖАВА

ЗЛ.

СР.

БР.

ОБЩО

           
1.
Норвегия
16
8
10
34
2.
Италия    
9
5
12
26
3.
САЩ
7
11
6
24
4.
Франция
6
8
5
19
5.
Нидерландия
6
7
2
15
6.
Швеция
6
6
3
15
7.
Швейцария
6
4
3
13
8.
Германия
5
8
8
21
9.
Австрия
5
8
5
18
10.
Япония
5
6
11
22
11.
Канада
4
4
6
14
12.
Австралия
3
2
1
6
13.
Великобритания
3
0
0
3
14.
Китай
2
3
4
9
15.
Корея
2
2
3
7
16.
Чехия
2
2
0
4
17.
Словения
2
1
1
4
18.
Испания
1
0
1
2
19.
Бразилия
1
0
0
1
 
Казахстан
1
0
0
1
21.
Полша
0
3
1
4
22.
Нова Зеландия
0
2
1
3
23.
Финландия
0
1
4
5
24.
Латвия
0
1
1
2
25.
Грузия
0
1
0
1
 
Независими
0
1
0
1
27.
БЪЛГАРИЯ
0
9
2
2
28.
Белгия
0
0
1
1
