Злато №10 подсили олимпийския мит за Клаебо

ЕПА/БГНЕС Десният юмрук на Йоханес Клаебо е във въздуха - за пети път на тези игри и за десети път в олимпийската история. До него е Ейнар Хедегарт, допринесъл за златния медал на Норвегия в отборния спринт.

Йоханес Клаебо спечели и петото състезание, в което участва на олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Норвежкият ски бегач изведе тима на родината си до златото в отборния спринт при мъжете заедно със сънародника си Ейнар Хедегарт.

Двамата постигнаха време от 18:28,9 мин. по 9-километровата дистанция, като Хедегарт бяга на първи, трети и пети, а Клаебо - на втори, четвърти и шести пост в обиколките от по 1,5 км. Със сребърните медали се окичиха състезателите на САЩ Бен Огдън и Гъс Шумахер, които финишираха само с 1,4 сек. след победителите. Дуетът на домакина Италия - Елия Барп и Федерико Пелегрино, пък заслужи бронзовите отличия с още две секунди изоставане.

В квалификациите за днешната надпревара участва и отборът на България. Марио Матиканов и Даниел Пешков обаче не успя да се класира за същинското състезание, заемайки 22-ро място в пресявките с време 6:18,21 мин. (в квалификацията всеки от двамата бегачи прави само по една обиколка и отборите от Топ 15 продължават напред).

За 29-годишния Клаебо титлата е общо 10-а от олимпийски игри, с което той продължава да увеличава абсолютния рекорд на най-големия зимен форум. Допреди настоящата олимпиада с най-много златни медали - по 8, върха във вечната класация деляха други трима норвежци - ски бегачите Марит Бьорген и Бьорн Дели и биатлонистът Оле Ейнар Бьорндален.

На игрите в Италия Клаебо триумфира като шампион в скиатлона на 10+10 км, спринта на 1,6 км, бягането на 10 км св. стил, щафетата на 4х7,5 км и сега в отборния спринт. Освен това той притежава три олимпийски титли от ПьонгЧанг 2018 (в индивидуалния спринт, отборния спринт и щафетата на 4х10 км) и две от Пекин 2022 (в индивидуалния спринт и отборния спринт).

В Милано Кортина 2026 норвежецът ще участва и в масовия старт на 50 км и има шанс да направи своеобразен "голям шлем" от всички шест възможни титли в ски бягането на една олимпиада. Клаебо вече постигна 6 от 6 златни медала на домашното си световно първенство в Трондхайм 2025 преди година.