ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 17 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ
Северна комбинация
Индивидуално, голяма шанца/10 км (мъже): 1. Йенс Офтебро (Норвегия) - 24:45,0 мин.; 2. Йоханес Лампартер (Австрия) - +5,9 сек.; 3. Илка Херола (Финландия) - +14,8 сек.
Биатлон
4х7,5 км щафета (мъже): 1. Франция (Фабиен Клод, Емилиен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Ерик Перо) - 1:19:55,2 ч. (1 грешка + 9 патрона); 2. Норвегия (Мартин Улдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Лаегрейд, Ветле Кристиансен) - +9,8 сек. (0+6); 3. Швеция (Виктор Брант, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуелсон) - +57,5 сек. (0+6); 12. България (Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев, Антон Синапов) - +3:47,3 мин. (0+10)
Кънки бягане
Отборно преследване (мъже): 1. Италия (Давиде Гиото, Андреа Джованини, Микеле Малфати); 2. САЩ (Итън Сепуран, Кейси Доусън, Емери Лиман); 3. Китай (Лиу Ханбин, У Ю, Ли Уънхао)
Отборно преследване (жени): 1. Канада (Ивани Блонден, Валери Малте, Изабел Вайдеман); 2. Нидерландия (Джой Бьоне, Марайке Груневауд, Антоанет Райпма-Де Йонг; 3. Япония (Аяно Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке)
Ски свободен стил
Биг еър (мъже): 20:30 ч.
Бобслей
Двойки (мъже): 22:05 ч.
РЕЗУЛТАТИ
Кърлинг
Мъже, групова фаза: Швейцария - Швеция 9:4 (7 енда); САЩ - Китай 5:8; Чехия - Германия 9:7; Германия - Швейцария 20:05 ч.; САЩ - Италия 20:05 ч.; Канада - Великобритания 20:05 ч.; Швеция - Норвегия 20:05 ч.
Жени, групова фаза: Швеция - Канада 6:8; Италия - Япония 8:6; Дания - САЩ 3:10 (8 енда); Южна Корея - Швейцария 5:7
Хокей на лед
Мъже, плейофи: Германия - Франция 5:1; Швейцария - Италия 3:0; Чехия - Дания 3:2; Швеция - Латвия 22:10 ч.