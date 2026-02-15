Приказката за Бриньоне продължи с второ злато

Само преди 10 месеца Федерика Бриньоне не знаеше дали изобщо ще може да продължи кариерата си в алпийските ски. Днес 35-годишната италианка вече е двойна олимпийска шампионка от домашните си зимни игри в Милано Кортина 2026.

След като сензационно спечели златния медал на супер Г в четвъртък, в неделя Бриньоне триумфира и в гигантския слалом в Кортина д`Ампецо. Родената в Милано състезателка беше лидер след I манш с 1:03,23 мин., а във II манш даде едва 14-и резултат, но комбинираното време от 2:13,50 мин. беше по-добро с 62 стотни от най-близките конкурентки.

По напълно невероятен начин сребърния медал си поделиха шведката Сара Хектор и норвежката Теа Стйернесунд. Двете дадоха абсолютно еднакви времена както в първия (1:03,97), така и във втория манш (1:10,15) и завършиха с равен краен резултат - 2:14,12 мин.

С представянето си Бриньоне продължава да пише приказното си завръщане на пистата. На 3 април 2025 г. тя претърпя ужасяващо падане по време на гигантския слалом от първенството на Италия по ски алпийски дисциплини във Вал ди Фаса. Последствията за нея бяха множество фрактури в тибията и фибулата на лявата подбедрица, както и скъсана предна кръстна връзка в коляното.

МИМОЛЕТНО BG УЧАСТИЕ

В състезанието днес имаше и мимолетно българско присъствие. Натурализираната у нас швейцарка Анина Цурбриген не записа класиране, след като отпадна още в първия манш.

"Бях много нервна, но това не е нещо необичайно за мен. По-скоро беше добър знак, че съм готова, с всички емоции в мен и със силата да натискам по трасето - коментира 22-годишната дебютантка на олимпийски игри пред БТА. - Когато тръгнах, усещах голямо вълнение. За нещастие направих няколко грешки, опитах се да ги пренебрегна и да карам възможно най-бързо, но на една от вълните на пистата влязох прекалено бързо и не успях да взема следващата врата. Разочарована съм. Не беше това, на което се надявах. Исках да мина финалната линия за България. Надявам се да го направя в сряда (б. р. - в слалома) с добър резултат."