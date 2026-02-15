Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Приказката за Бриньоне продължи с второ злато

Натурализираната българска скиорка не стигна до финала на олимпийския гигантски слалом

Днес, 16:15
Сребърните медалистки Сара Хектор и Теа Стйернесунд са паднали на колене в краката на новата олимпийска шамионка Федерика Бриньоне.
ЕПА/БГНЕС
Сребърните медалистки Сара Хектор и Теа Стйернесунд са паднали на колене в краката на новата олимпийска шамионка Федерика Бриньоне.

Само преди 10 месеца Федерика Бриньоне не знаеше дали изобщо ще може да продължи кариерата си в алпийските ски. Днес 35-годишната италианка вече е двойна олимпийска шампионка от домашните си зимни игри в Милано Кортина 2026.

След като сензационно спечели златния медал на супер Г в четвъртък, в неделя Бриньоне триумфира и в гигантския слалом в Кортина д`Ампецо. Родената в Милано състезателка беше лидер след I манш с 1:03,23 мин., а във II манш даде едва 14-и резултат, но комбинираното време от 2:13,50 мин. беше по-добро с 62 стотни от най-близките конкурентки.

По напълно невероятен начин сребърния медал си поделиха шведката Сара Хектор и норвежката Теа Стйернесунд. Двете дадоха абсолютно еднакви времена както в първия (1:03,97), така и във втория манш (1:10,15) и завършиха с равен краен резултат - 2:14,12 мин.

С представянето си Бриньоне продължава да пише приказното си завръщане на пистата. На 3 април 2025 г. тя претърпя ужасяващо падане по време на гигантския слалом от първенството на Италия по ски алпийски дисциплини във Вал ди Фаса. Последствията за нея бяха множество фрактури в тибията и фибулата на лявата подбедрица, както и скъсана предна кръстна връзка в коляното.

 

МИМОЛЕТНО BG УЧАСТИЕ

В състезанието днес имаше и мимолетно българско присъствие. Натурализираната у нас швейцарка Анина Цурбриген не записа класиране, след като отпадна още в първия манш.

"Бях много нервна, но това не е нещо необичайно за мен. По-скоро беше добър знак, че съм готова, с всички емоции в мен и със силата да натискам по трасето - коментира 22-годишната дебютантка на олимпийски игри пред БТА. - Когато тръгнах, усещах голямо вълнение. За нещастие направих няколко грешки, опитах се да ги пренебрегна и да карам възможно най-бързо, но на една от вълните на пистата влязох прекалено бързо и не успях да взема следващата врата. Разочарована съм. Не беше това, на което се надявах. Исках да мина финалната линия за България. Надявам се да го направя в сряда (б. р. - в слалома) с добър резултат."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026, ски алпийски дисциплини, Федерика Бриньоне, Анина Цурбриген

Още новини по темата

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

Клаебо вече е шампион №1 в историята на зимните игри
15 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

Зографски направи олимпийски рекорд за България

14 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

Ново героично представяне в биатлона донесе 4-то място за България
14 Февр. 2026

Историческият първи зимен медал за Бразилия е златен
14 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 13 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 13 ФЕВРУАРИ
13 Февр. 2026

Двама наши биатлонисти влязоха в олимпийското преследване
13 Февр. 2026

Клаебо изравни рекорда с 8-о олимпийско злато
13 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?