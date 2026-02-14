Зографски направи олимпийски рекорд за България

Владимир Зографски направи феноменално представяне в ски скоковете от голяма шанца на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 и се класира 10-и.

Това е рекорд за български ски скачач на най-големия спортен форум. Досега най-доброто класиране на наш национал бе 14-ото място на самия Зографски в ПьонгЧанг 2018.

Днес, при рекордното си четвърто поредно участие на олимпийски игри, 32-годишният самоковец заличи изцяло спомена от провала си на малката шанца в комплекса за ски скокове в Предацо, където не успя да се класира за вторите скокове. В първия си опит той прелетя 133.5 метра и със 139.6 т. от съдиите зае шеста позиция преди втората част от надпреварата.

При вторите опити Зографски обаче постигна по-малка дължина - 133.5 м, и общата му оценка от двете изпълнения е 277.3 т., което го свали с четири позиции надолу.

Олимпийски шампион стана лидерът през този сезон за Световната купа и победител в "Четирите шанци" Домен Превц. Словенецът направи скокове от 138.5 и 141.5 м, а съдиите го оцениха с общо 301.8 т. Втори е лидерът след първите скокове Рен Никайдо (Яп) с 295 т. (140 и 136.5 м). Бронзовия медал спечели Качпер Томашяк (Пол) с 291.2 т. (133 и 138.5 м).

А пред Зографски се класираха още Кристофер Сундал (Нор), Ян Хьорл (Ав), Рьойо Кобаяши (Яп), Щефан Ембахер (Ав), Иля Мизерних (Каз) и олимпийският шампион на малката шанца в Милано Кортина 2026 - Филип Раймунд (Гер), който събра само 0.1 т. повече от българина.

След края на състезанието Владимир Зографски коментира участието си на игрите, които за него приключиха:

"На олимпийски игри се броят само медалите. Направих доста добър първи скок. След това не се чувствах изнервен. Знаех какво трябва да направя във втория, трябваше да рискувам на 110%. За съжаление допуснах грешка - отскочих малко по-рано отколкото трябваше и това ми коства още по-добър резултат. На олимпиада дали си 4-и или 24-и няма никаква съществена разлика. Както казах - броят се само медалите - заяви той. - Да, резултатът е солиден, но усещането не е много приятно, когато си пропуснал още една възможност. Все пак 10-о място не е никак зле в един от най-трудните зимни спортове, с огромна конкуренция. Мога да кажа, че в момента чувствам микс от емоции. След състезанието на малката шанца, като направихме анализ, се оказа, че сме имали проблем с гащеризона и заради това не успях да разгърна потенциала си. Малшанс за мен заради този проблем, а аз на малка шанца по принцип се чувствам по-комфортно, по-силен съм. Там изпуснах огромен шанс, дори за медал".