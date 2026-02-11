ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 12 ФЕВРУАРИ



ПРИЗЬОРИ



Алпийски ски

Супер Г (жени): 1. Федерика Бриньоне (Италия) - 1:23,41 мин.; 2. Роман Мирадоли (Франция) - +0,41 сек.; 3. Корнелия Хютер (Австрия) - +0,52 сек.



Ски свободен стил

Бабуни (мъже): 1. Купър Уудс (Австралия) - 83,71 т. (17,57 т. за време); 2. Микаел Кингсбъри (Канада) - 83,71 т. (17,33 т. за време); 3. Икума Хирошима (Япония) - 83,44 т.



Ски бягане

10 км св. стил (жени): 1. Фрида Карлсон (Швеция) - 22:49,2 мин.; 2. Еба Андерсон (Швеция) - +46,6 сек.; 3. Джеси Дигинс (САЩ) - +49,7 сек.; ... 87. Калина Недялкова - +6:13,3 мин.



Сноуборд

Крос (мъже): 1. Алесандро Хемерле (Австрия); 2. Елиът Гронден (Канада); 3. Якоб Душек (Австрия)

Халфпайп (жени): 1. Чой Га-он (Южна Корея) - 90,25 т.; Клои Ким (САЩ) - 88,00 т.; Мицуки Оно (Япония) - 85,00 т.



Кънки бягане

5000 м (жени): 1. Франческа Лолобриджида (Италия) - 6:46,17 мин.; 2. Мерел Конайн (Нидерландия) - +0,10 сек.; 3. Рагне Виклунд (Норвегия) - +0,17 сек.



Шейни

Щафета (отборно): 1. Германия (Юлия Таубиц, Тобиас Вендл/Тобиас Арлт, Макс Лангенхан, Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина) - 3:41,672 мин.; 2. Австрия (Лиза Шулте, Томас Щой/Волфганг Киндл, Йонас Мюлер, Зелина Егле/Лара Михаела Кип) - +0,542 сек.; 3. Италия (Верена Хофер, Емануел Ридер/Симон Кайнцвалднер, Доминик Фишналер, Андреа Фьотер/Мариан Оберхофер) - +0,849 сек.



Шорттрек

500 м (жени): 1. Ксандра Велзебур (Нидерландия) - 41,609 сек.; Ариана Фонтана (Италия) - 42,294 сек.; 3. Кортни Саро (Канада) - 42,427 сек.

1000 м (мъже): 1. Йенс ван `Т Ваут (Нидерландия) - 1:24,537 мин.; 2. Сун Лун (Китай) - 1:24,565 мин.; 3. Рим Джонг-ун (Южна Корея) - 1:24,611 мин.



РЕЗУЛТАТИ



Кърлинг

Жени, групова фаза: Южна Корея - САЩ 4:8; Япония - Швеция 4:8; Италия - Швейцария 4:7; Канада - Дания 10:4; Китай - Великобритания 7:4; Италия - Южна Корея 2:7; Дания - Япония 10:7 (с екстра енд); Швеция - САЩ 9:4

Мъже, групова фаза: Норвегия - Германия 4:5; САЩ - Швейцария 3:8; Великобритания - Швеция 6:3



Хокей на лед

Мъже, групова фаза: Швейцария - Франция 4:0; Чехия - Канада 0:5; Латвия - САЩ 1:5; Германия - Дания 3:1

Жени, групова фаза: Финландия - Канада 0:5

