Кошмарна стрелба провали лидера на биатлонистите ни

Най-опитният биатлонист в българския отбор на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 - Владимир Илиев, претърпя тотален крах в индивидуалната дисциплина на 20 км. 38-годишният ветеран от Троян допусна 9 грешки в стрелбата и завърши едва 75-и в крайното класиране с изоставане от 9:51,3 мин. спрямо първото място.

Тъй като в тази дисциплина всеки пропуск на стрелбището добавя по една минута към времето, Илиев на практика пропиля златен шанс да финишира в Топ 10 със ски бягането, което демонстрира. Ако беше повалил всички 20 мишени, той щеше да се нареди четвърти. Ако беше направил само един пропуск, щеше да е шести. Владо обаче не уцели 3 пъти в първата стрелба от положение легнал, 2 пъти във втората (прав), 3 пъти в третата (легнал) и 1 път в четвъртата (прав).

Олимпийски шампион стана норвежецът Йохан-Олав Ботн с чисто бегово време 51:31,5 мин. и безпогрешна стрелба. Сребърен медал заслужи Ерик Перо от Франция с 1 грешка и 14,8 сек. изоставане, а бронза взе друг представител на Норвегия - Стурла Лаеграйд, с 1 грешка и 48,3 сек. пасив.

От общо четиримата българи най-силно се представи Благой Тодев, който се доближи до Топ 20, завършвайки 22-ри с 2 грешки и 5:03,4 мин. изоставане. Антон Синапов се нареди 69-и с 4 грешки (+9:18,6 мин.), а Константин Василев е 78-и с 9 грешки (+10:23,6 мин.).

В индивидуалното състезание при мъжете участваха общо 89 биатлонисти. Индивидуалната надпревара на 15 км при жените е утре, като в нея България ще има също четири представителки: Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова.