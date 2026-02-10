Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кошмарна стрелба провали лидера на биатлонистите ни

От българите единствен Благой Тодев се доближи до Топ 20, а шампион на 20 км стана норвежец

Днес, 16:46
Благой Тодев се представи най-силно от българите в олимпийския старт на 20 км биатлон.
ЕПА/БГНЕС
Благой Тодев се представи най-силно от българите в олимпийския старт на 20 км биатлон.

Най-опитният биатлонист в българския отбор на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 - Владимир Илиев, претърпя тотален крах в индивидуалната дисциплина на 20 км. 38-годишният ветеран от Троян допусна 9 грешки в стрелбата и завърши едва 75-и в крайното класиране с изоставане от 9:51,3 мин. спрямо първото място.

Тъй като в тази дисциплина всеки пропуск на стрелбището добавя по една минута към времето, Илиев на практика пропиля златен шанс да финишира в Топ 10 със ски бягането, което демонстрира. Ако беше повалил всички 20 мишени, той щеше да се нареди четвърти. Ако беше направил само един пропуск, щеше да е шести. Владо обаче не уцели 3 пъти в първата стрелба от положение легнал, 2 пъти във втората (прав), 3 пъти в третата (легнал) и 1 път в четвъртата (прав).

Олимпийски шампион стана норвежецът Йохан-Олав Ботн с чисто бегово време 51:31,5 мин. и безпогрешна стрелба. Сребърен медал заслужи Ерик Перо от Франция с 1 грешка и 14,8 сек. изоставане, а бронза взе друг представител на Норвегия - Стурла Лаеграйд, с 1 грешка и 48,3 сек. пасив.

От общо четиримата българи най-силно се представи Благой Тодев, който се доближи до Топ 20, завършвайки 22-ри с 2 грешки и 5:03,4 мин. изоставане. Антон Синапов се нареди 69-и с 4 грешки (+9:18,6 мин.), а Константин Василев е 78-и с 9 грешки (+10:23,6 мин.).

В индивидуалното състезание при мъжете участваха общо 89 биатлонисти. Индивидуалната надпревара на 15 км при жените е утре, като в нея България ще има също четири представителки: Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026, биатлон, Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев, Константин Василев

Още новини по темата

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 10 ФЕВРУАРИ
10 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 10 ФЕВРУАРИ
10 Февр. 2026

Олимпийците ни останаха извън Топ 70 в ски бягането
10 Февр. 2026

Медалите в Милано Кортина 2026 започнаха да се разпадат
10 Февр. 2026

Линдзи Вон: Единственият провал е да не опиташ
10 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 10 ФЕВРУАРИ
10 Февр. 2026

Зографски се провали в олимпийския ски скок

09 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 9 ФЕВРУАРИ
09 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 9 ФЕВРУАРИ
09 Февр. 2026

Героят Замфиров: Генетиката ми помогна да спечеля този медал
09 Февр. 2026

Армения и Азербайджан се скараха политически в Милано Кортина 2026
09 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 9 ФЕВРУАРИ
09 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 8 ФЕВРУАРИ
08 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 8 ФЕВРУАРИ
08 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?