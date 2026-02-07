ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 8 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ
Алпийски ски
Спускане (жени): 1. Брийзи Джонсън (САЩ) - 1:36,10 мин.; 2. Ема Айхер (Германия) - +0,04 сек.; 3. София Годжа (Италия) - +0,59 сек.
Ски бягане
10+10 км скиатлон (мъже): 1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 46:11,0 мин.; 2. Матис Делож (Франция) - +2,0 сек.; 3. Мартин Нйенгет (Норвегия) - +2,1 сек.; ... 62. Марио Матиканов - +7:53,4 мин.; Даниел Пешков не финишира
Сноуборд
Паралелен гигантски слалом (жени): 1. Зузана Мадерова (Чехия); 2. Забине Пайер (Австрия); 3. Лучия Далмасо (Италия); ... 10. Малена Замфирова
Паралелен гигантски слалом (мъже): 1. Бенямин Карл (Австрия); 2. Ким Санг-кюм (Южна Корея); 3. Тервел Замфиров; ... 13. Радослав Янков; ... 31. Александър Кръшняк
Биатлон
4х6 км смесена щафета: 1. Франция (Ерик Перо, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмоно, Жулия Симон) - 1:04:15,5 ч. (0 гр. + 7 патрона); 2. Италия (Томазо Джакомел, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Витоци) - +25,8 сек. (0+5); 3. Германия (Юстус Стрелов, Филип Наврат, Ванеса Фойгт, Франциска Пройс) - +1:05,3 мин. (1+3); ... 16. България (Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова, Милена Тодорова) - +3:30,5 мин. (0+15)
Кънки бягане
5000 м (мъже): 1. Сандер Ейтрем (Норвегия) - 6:03,95 мин. (олимпийски рекорд); 2. Методей Жилек (Чехия) - +2,53 сек.; 3. Рикардо Лорело (Италия) - +5,27 сек.
Шейни
Единично (мъже): 19:34 ч.
Фигурно пързаляне
Отборно (мъже): 22:55 ч.
РЕЗУЛТАТИ
Кърлинг
Смесени двойки, групова фаза: Норвегия - Чехия 3:6, Естония - Южна Корея 3:9, Канада - Швеция 6:7, Великобритания - Швейцария 6:7, САЩ - Естония 5:3, Италия - Чехия 8:2, Италия - Великобритания 20:05 ч., Швеция - САЩ 20:05 ч., Швейцария - Норвегия 20:05 ч., Канада - Южна Корея 20:05 ч.
Хокей на лед
Жени, групова фаза: Франция - Швеция 17:40 ч., Чехия - Финландия 22:10 ч.