ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 7 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ
Алпийски ски
Спускане (мъже): 1. Франьо фон Алмен (Швейцария) - 1:51,61 мин.; 2. Джовани Францони (Италия) - +0,20 сек.; 3. Доминик Парис (Италия) - +0,50 сек.
Ски бягане
10+10 км скиатлон (жени): 1. Фрида Карлсон (Швеция) - 53:45,2 мин.; 2. Еба Андерсон (Швеция) - +51,0 сек.; 3. Хайди Венг (Норвегия) - +1:26,7 мин.
Кънки бягане
3000 м (жени): 1. Франческа Лолобриджида (Италия) - 3:54,28 мин. (олимпийски рекорд); 2. Рагне Виклунд (Норвегия) - +2,26 сек.; 3. Валери Малте (Канада) - +2,65 сек.
Сноуборд
Биг еър (мъже): 20:30 ч.
Ски скокове
Малка шанца (жени): 20:57 ч.
РЕЗУЛТАТИ
Кърлинг
Смесени двойки, групова фаза: Великобритания - Канада 7:5, Швейцария - Швеция 7:13, Естония - Норвегия 5:6, Южна Корея - Чехия 4:9, Швеция - Италия 9:4, Великобритания - САЩ 6:4, Южна Корея - САЩ 20:05 ч., Канада - Естония 20:05 ч., Чехия - Швейцария 20:05 ч., Норвегия - Италия 20:05 ч.
Хокей на лед
Жени, групова фаза: Германия - Япония 5:2, Швеция - Италия 6:1, САЩ - Финландия 5:0, Швейцария - Канада 22:10 ч.