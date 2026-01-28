20 г. по-късно България пак има амбиции за медал от зимни игри

За разлика от летните олимпийски игри, където България има исторически и съвременен авторитет на спортна сила в най-разнообразни дисциплини, страната ни изключително рядко е била сочена за фаворит в някой от "белите" спортове. Статутът на аутсайдер обаче е на път да се преобърне за предстоящите XXV зимни игри в Милано Кортина 2026 (6-22 февруари).

Благодарение на младата генерация състезатели отборът ни по сноуборд все по-уверено се утвърждава сред световните сили в алпийските дисциплини. През настоящия сезон четирима различни наши бордисти намериха място в Топ 3 на стартове за Световната купа, което е безпрецедентно за който и да е зимен спорт у нас.

Като явен претендент за олимпийски медал от делегацията ни в Италия се откроява Тервел Замфиров. 20-годишният софиянец е действащият световен шампион в паралелния гигантски слалом - със злато от първенството в Енгадин 2025, а преди две седмици извоюва и първата си победа във веригата за Кристалния глобус - в Банско.

По-малката му сестра Малена Замфирова също е сред най-ярките звезди на новото поколение в световен мащаб. 16-годишната тийнейджърка вече проби в елита при жените и в началото на декември за втори път в крехката си кариера се качи на почетната стълбичка за Световната купа, завършвайки трета в паралелния гигантски слалом в китайския зимен център Милин.

Приятна изненада е представянето на 21-годишния Александър Кръшняк. В средата на януари той сензационно зае второ място в паралелния слалом за Световната купа в австрийския курорт Бад Гащайн и така подпечата квотата си за Милано Кортина 2026.

Четвъртият ни олимпиец в сноуборда е доайенът Радослав Янков. На 36-годишна възраст носителят на големия Кристален глобус за 2016 г. и на малката купа в паралелния гигантски слалом за 2017 г. заслужи своето четвърто поредно участие на зимни игри след тези в Сочи 2014, ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022. Ветеранът от Чепеларе също продължава да е в челото на класирането, като тази година в Банско стъпи на подиума за 13-и път в кариерата.

Надежди за силно представяне на олимпиадата дава и формата на скиора Алберт Попов през последната година. Миналия януари, на италианска земя, той стана едва вторият българин с победа за Световната купа в алпийските дисциплини, триумфирайки на слалома в Мадона ди Кампильо. Този сезон 28-годишният софиянец има четири класирания в Топ 20 на коронната си дисциплина, включително 9-о място в Гургл и 11-о в Аделбоден. За Попов това ще е трето олимпийско участие след 2018 и 2022 г.

На своите четвърти зимни игри пък ще се състезава ски скачачът Владимир Зографски. 32-годишният ветеран от Самоков се намира във великолепна форма този сезон, в който се подготвя с националния тим на Германия, и от началото на кампанията за Световната купа има трайно присъствие в Топ 15. Най-забележителното му представяне беше 4-то място на голямата шанца в Рука в края на ноември, с което той постави нов български рекорд за най-добро класиране в 47-годишната история на състезанията за Кристалния глобус.

Най-опитният олимпиец в цялата българска делегация е биатлонистът Владимир Илиев - световен вицешампион на 20 км от 2019-а. 38-годишният състезател от Троян ще участва за пети път в най-големия спортен форум, като не е пропускал игри от Ванкувър 2010 насам. Заедно с него в Милано Кортина 2026 ще участва и съпругата му Милена Тодорова, която пък заслужи квота за трети пореден път след 2018 и 2022 г. Двамата са част от най-многобройната ни група състезатели в един спорт, тъй като биатлонът излъчи пълен олимпийски състав от осем души - четирима мъже и четири жени.

Все по-стабилно присъствие на голямата сцена има и фигуристката Александра Фейгин, която ще бъде единият от двамата български знаменосци на церемонията по откриване на ст. "Сан Сиро" на 6 февруари (другият ще бъде определен допълнително). 23-годишната Саша има опит от дебютното си олимпийско участие в Пекин 2022, когато се класира за волната програма и се нареди 23-та във финала.

МИГОВЕ ОТ МИНАЛОТО

Изминаха точно две десетилетия, откакто България спечели последния си медал от зимни олимпийски игри. Извоюва го Евгения Раданова в Торино 2006, завършвайки втора на 500 м в шорттрека.

Именно тя е най-титулуваният български спортист сред "белите" дисциплини под петте преплетени кръга със своите общо три медала. Раданова има още едно сребро и един бронз - съответно на 500 и 1500 м, от игрите в Солт Лейк Сити 2002.

Общо това ще е 22-ро участие на България в зимната олимпиада, като само в четири предишни издания страната ни е печелила отличия - всичко на всичко шест на брой. Пионерът е Иван Лебанов с бронзовия медал в ски бягането на 30 км от Лейк Плесид 1980. Легендата пък е Екатерина Дафовска с единственото българско злато - в индивидуалния старт на 15 км биатлон в Нагано 1998.

Четвъртата българка с олимпийски медал от "белите" игри също е биатлонистка - Ирина Никулчина, с бронз в преследването на 10 км в Солт Лейк Сити 2002.

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Олимпийската делегация на България за Милано Кортина 2026 включва общо 20 спортисти (12 мъже и 8 жени) в шест вида спорт: алпийски ски, биатлон, ски бягане, ски скокове, сноуборд и фигурно пързаляне. Както беше споменато, най-многобройни са биатлонистите - осем души, следвани от сноубордистите - четирима. Четирима са и скиорите в северните дисциплини - един скачач и трима бегачи, а трима са тези в алпийските дисциплини.

Ето и пълния състав на българския олимпийски отбор:

Биатлон:

Владимир Илиев, Благой Тодев, Константин Василев, Антон Синапов, Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова, Валентина Димитрова

Сноуборд:

Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк, Малена Замфирова

Алпийски ски:

Алберт Попов, Калин Златков, Анина Цурбриген

Ски бягане:

Марио Матиканов, Даниел Пешков, Калина Недялкова

Ски скокове:

Владимир Зографски

Фигурно пързаляне:

Александра Фейгин