Единствената ни параолимпийка завърши 17-а в Милано Кортина 2026

Единственият български представител на параолимпийските игри в Милано Кортина 2026 - Стела Янчовичина, се класира на 17-о място при дебюта си на такъв форум.

21-годишната скиорка от Банско участва в гиганския слалом за алпийци в категория LW6/8-2 (спортисти с увреждане на един горен крайник под лакътя, с използване на две ски и една щека). На трасето по пистата Тофане над Кортина д`Ампецо Янчовичина, която има увреждане на дясната ръка, събра общо време от двата манша 3:23.04 мин.

Българката победи с 11:37 сек. узбекистанката Йълдъз Махмудова, а след нея в крайното класиране останаха още 4 скиорки - дисквалифицираните Одри Кроули (САЩ) и Клеър Петит (Нид), незавършилата I манш Илма Казазич (БиХ) и отадналата във II манш Мария Мартин-Гранисо (Исп).

Шампионка стана Ебба Орсджоу с комбинирано време 2:22.42 мин., с 1:00.62 мин. по-добро от това на Янчовичина. За шведката това е трети златен медал в Милано Кортина 2026 след тези в спускането и комбинацията (тя има и бронзово отличие на супер-Г).

Призовата тройка допълниха шампионката от супер-Г Варвара Ворончихина (Рус, +2.84 сек.) и Орели Ришар (Фр, +4.62 сек.), която има сребърни медали и в трите, проведени досега състезания на скиорките от кат. LW6/8-2.

На тези параолимпийски игри Стела Янчовичина ще участва и в слалома, който е планиран за 15 март.