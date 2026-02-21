ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 22 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ
Ски бягане
50 км масов старт, кл. стил (жени): 1. Еба Андерсон (Швеция) - 2:16:28,2 ч.; 2. Хайди Венг (Норвегия) - + 2:15,3 мин.; 3. Надя Келин (Швейцария) - +6:41,5 мин.
Ски свободен стил
Халфпайп (жени): 1. Айлин Гу (Китай) - 94,75 т.; 2. Ли Фанхуей (Китай) - 93,00 т.; 3. Зоуи Аткин (Великобритания) - 92,50 т.
Бобслей
Четворки (мъже): 1. Германия (Йоханес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцел, Георг Флайшхауер) - 3:37,57 мин.; 2. Германия (Франческо Фридрих, Матиас Зомер, Александер Шюлер, Феликс Щрауб) - +0,57 сек.; 3. Швейцария (Михаел Фогт, Андреас Хаас, Амаду Ндиайе, Марио Еберхард) - +1,07 сек.
Кърлинг
Жени, финал: Швейцария - Швеция 5:6
Хокей на лед
Мъже, финал: Канада - САЩ 1:2 (с продължение)