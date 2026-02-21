Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 22 ФЕВРУАРИ

22 Февр. 2026Обновена


ПРИЗЬОРИ

Ски бягане

50 км масов старт, кл. стил (жени): 1. Еба Андерсон (Швеция) - 2:16:28,2 ч.; 2. Хайди Венг (Норвегия) - + 2:15,3 мин.; 3. Надя Келин (Швейцария) - +6:41,5 мин.

Ски свободен стил

Халфпайп (жени): 1. Айлин Гу (Китай) - 94,75 т.; 2. Ли Фанхуей (Китай) - 93,00 т.; 3. Зоуи Аткин (Великобритания) - 92,50 т.

Бобслей

Четворки (мъже): 1. Германия (Йоханес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцел, Георг Флайшхауер) - 3:37,57 мин.; 2. Германия (Франческо Фридрих, Матиас Зомер, Александер Шюлер, Феликс Щрауб) - +0,57 сек.; 3. Швейцария (Михаел Фогт, Андреас Хаас, Амаду Ндиайе, Марио Еберхард) - +1,07 сек.

Кърлинг

Жени, финал: Швейцария - Швеция 5:6

Хокей на лед

Мъже, финал: Канада - САЩ 1:2 (с продължение)
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026

Още новини по темата

България завърши като №29 по медали в Милано Кортина 2026
22 Февр. 2026

Лора Христова ще е знаменосец на закриването в Милано Кортина 2026
22 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 21 ФЕВРУАРИ
21 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 21 ФЕВРУАРИ
21 Февр. 2026

Лора Христова завърши игрите с ново класиране в Топ 15
21 Февр. 2026

Клаебо и Норвегия покориха нови велики олимпийски върхове
21 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 21 ФЕВРУАРИ
21 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 20 ФЕВРУАРИ
20 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 20 ФЕВРУАРИ
20 Февр. 2026

Норвегия подобри рекорда по олимпийски титли от едни игри
20 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 19 ФЕВРУАРИ
19 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 19 ФЕВРУАРИ
19 Февр. 2026

Швейцарка и испанец са първите шампиони в най-новия олимпийски спорт
19 Февр. 2026

Пуснаха руски спортисти с химн и знаме на параолимпийските игри
19 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?