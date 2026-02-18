ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 19 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ
Ски алпинизъм
Спринт (жени): 1. Мариан Фатон (Швейцария) - 2:59,77 мин.; 2. Емили Ароп (Франция) - +2,38 сек.; 3. Ана Алонсо Родригес (Испания) - +10,45 сек.
Спринт (мъже): 1. Ориол Кардона Кол (Испания) - 2:34,03 мин.; 2. Никита Филипов (неутрален) - +1,52 сек.; 3. Тибо Анселме (Франция) - +2,31 сек.
Северна комбинация
Отборен спринт (мъже): 1. Норвегия (Андреас Скоглунд, Йенс Офтебро) - 41:18,0 мин.; 2. Финландия (Илка Херола, Ееро Хирвонен) - +0,5 сек.; 3. Австрия (Щефан Ретенегер, Йоханес Лампартер) - +22,3 сек.
Хокей на лед
Жени, мач за бронза: Швейцария - Швеция 2:1 (с продължение)
Жени, финал: САЩ - Канада 20:10 ч.
Кънки бягане
1500 м (мъже): 1. Нин Джунян (Китай) - 1:41,98 мин. (олимпийски рекорд); 2. Джордан Столц (САЩ) - +0,77 сек.; 3. Кйелд Наус (Нидерландия) - +0,84 сек.
Фигурно пързаляне
Жени: 20:00 ч.
РЕЗУЛТАТИ
Кърлинг
Мъже, групова фаза: Швеция - Чехия 4:10 (8 енда); Италия - Швейцария 5:9 (9 енда); Китай - Германия 4:6; Норвегия - Канада 8:6 (9 енда)
Мъже, 1/2-финали: Великобритания - Швейцария 20:35 ч.; Норвегия - Канада 20:35 ч.
Жени, групова фаза: Швейцария - САЩ 6:7 (екстра енд); Канада - Южна Корея 10:7; Япония - Китай 9:6; Великобритания - Италия 7:4