Баща и син поставиха исторически рекорд във футбола

Атли Грегерсен и Арни Атласон са единствените в света, които играят 4 сезона заедно в елитна дивизия

Днес, 07:05
Бившият фарьорски национал Атли Грегерсен (вляво) с Арни Атласон в съвместна снимка от началото на кариерата на сина му във "Викингур".
Двама играчи на отбора от Фарьорските острови "Викингур" влязоха в историята на световния футбол. Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) обяви, че бившият национал на страната Атли Грегерсен и неговият син Арни Атласон са единствената двойка баща-син изобщо, която е играла 4 сезона заедно на ниво първа дивизия на страната си.

Завършилият в края на миналата година сезон на фарьорската Премиер лига бе четвъртият, в който двамата са били съотборници. Като начало, забележителното е, че Грегерсен продължава да играе футбол на 43-годишна възраст и е капитан на отбора. Носил е дълги години и лентата на националния тим, а сега е помощник-треньор там. Трябва дебело да се подчертае, че Атли съвсем не отбива номера във "Викингур" и не рита за здраве. Защитникът все така се представя на ниво и бе обявен за футболист №1 на страната си през 2024 г., като стана най-възрастният лауреат на това отличие.

От началото на 2022 г. негов съотборник става синът му Арни Атласон, тогава на 16 г. Сега Арни, също защитник, вече е на 20 и е младежки национал на Фарьорските острови.

С изминалия сезон двамата подобриха досегашния рекорд на англичаните Джордж Ийстъм-старши и младши, които са играли заедно три сезона в ирландския "Ардс" (от 1953-54 до 1955-56). И всъщност това е началото на славната кариера на Джордж-младши (б.р. - починал през декември 2024 г.), която по-късно преминава през "Нюкасъл" и "Арсенал" и е увенчана със световната титла през 1966 г., когато той е в състава на Англия.

Атли Грегерсен и Арни Атласон държат още два рекорда - за най-много мачове на баща и син, изиграни заедно (73), и за играни заедно мачове в евротурнирите (8).

През август 2025 г. изглеждаше, че идва краят на тази съвместна история, след като Арни беше преотстъпен на норвежкия втородивизионен "Егерсунд", но през декември той се завърна в родината си и започна подготовка с "Викингур" за сезона 2026 г. С баща си, естествено... А това обещава следващи рекорди.

