Хари Кейн вече е голмайстор №1 на Англия за всички времена

ЕПА/БГНЕС Хари Кейн бележи от дузпа попадението срещу "Майнц 05", с което задмина Джими Грийвс във вечната ранглиста на английските голмайстори.

Хари Кейн вече е голмайстор №1 в историята на английския футбол. Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) обяви, че голът му от дузпа за "Байерн" (Мюнхен) при 2:2 с "Майнц 05" на 14 декември е негов 474-ти в кариерата, като в тази бройка се включват попаденията на клубно ниво във всички турнири, както и за националния отбор. А на 21 декември той записа и своя гол №475 при успеха на баварците с 4:0 над "Хайденхайм".

Така Кейн задмина легендарния английски голмайстор Джими Грийвс, който в продължение на 54 години държа постижението от 473 гола. Починалият през 2021 г. Грийвс в кариерата си мина през отбори като "Челси", "Тотнъм", "Уест Хем", но и в чужбина - в "Милан" (12 мача, 9 попадения).

В сметката на нападателя на "Байерн" вече са 293 гола в национални шампионати (на Англия и Германия), 31 за купите на двете страни, 72 в международни клубни турнири и 78 за националния тим на Англия.

В първата десетка на английските голмайстори няма нито един друг активен футболист освен Кейн. Следващите след него и Грийвс са Стив Блумър (412 гола между 1892 и 1914 г.), Алън Шиърър (409 гола от 1988 до 2006 г.), Дикси Дийн (396 гола от 1925 до 1939 г.), Уейн Рууни (360 гола от 2002 до 2021 г.) и др.

Сега пред Хари Кейн има друго предизвикателство - да стане първият английски футболист, отбелязал 500 гола. А това може да стане дори още този сезон, ако се съди по темпото, с което той бележи.

ПРИЗНАНИЕ В ГЕРМАНИЯ

Хари Кейн получи друго голямо признание, при това в Германия, където играе от лятото на 2023 г. Той стана носител на наградата "Личност на годината“ на списание "Кикер" за 2025 г. Отличието се присъжда на най-ярката личност в германския футбол през изминалата година и се връчва от 1990 г. насам.

До момента през сезон 2025/26 Кейн е записал 33 гола и 4 асистенции в 30 мача за "Байерн" във всички турнири.