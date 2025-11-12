"Левски" и ЦСКА се изкачиха с по 19 места в световната ранглиста

БГНЕС "Сини" и "червени" правят еднакъв скок в световната ранглиста - по 19 места.

България остава с пет клуба в Топ 500 на световната клубна ранглиста, а от тях "Левски" и ЦСКА прогресират най-чувствително - с по 19 места, в новата класация, публикувана от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS).

След като преди месец отстъпиха с три позиции до №263, в ноемврийската ранглиста "сините" вече са 244-ти, с натрупани 91.5 т., с колкото е още боливийският "Боливар".

ЦСКА пък минава от 325-о на 306-о място със своите 78.75 т., поставящи го между парагвайския "Спортиво Триниденсе" и "Лайън Сити Сейлърс" (Сингапур).

След слабата си серия от мачове в последния месец шампионът "Лудогорец" отстъпва с 13 места, като вече е 86-и със 166.75 т. - точно зад шотландския гранд "Рейнджърс" и аржентинския "Кордоба" (по 167 т.) и пред полския "Ягелония" (166.5 т.).

Другите два български клуба в Топ 500 са на опашката. "Черно море" все пак минава 6 места напред, но е 479-и с 58.75 т., а "Арда" отстъпва с 23 - до 387-и (66.75 т.).

Разместване в Топ 3

Лидер в световната ранглиста остава европейският клубен шампион "Пари Сен Жермен" с 567 т., следван отново от "Реал" (Мадрид) с 511. Световният клубен първенец "Челси" обаче измества от третото място италианския шампион "Интер", който вече е №4.

Останалите клубове в Топ 10 са: "Байерн" (Мюнхен), "Барселона", "Борусия" (Дортмунд), "Палмейрас", "Арсенал" и "Фламенго".

В първите 50 най-много са отборите от Англия и Италия - по 8, следвани от Германия и Бразилия - по 5, и Бразилия с 4.