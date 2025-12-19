Мбапе направи уникално голово постижение в Шампионската лига

ЕПА/БГНЕС Килиан Мбапе (вдясно) получава поздравления за един от головете си при победата на "Реал" с 4:3 срещу "Олимпиакос" - последният му мач тази година в Шампионската лига, в който отбеляза хеттрик.

На сметката на Килиан Мбапе бе добавено още едно забележително постижение. Той стана първият футболист в историята на Шампионската лига, който отбелязва три хеттрика в рамките на една календарна година.

26-годишният французин вкара по три гола при победите на "Реал" с 3:1 над "Манчестър Сити" на 19 февруари, с 5:0 над "Кайрат на 30 септември и с 4:3 над "Олимпиакос" на 26 ноември.

Според Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) има само трима други футболисти, които са регистрирали подобни постижения, но нито един от тях не го е правил в европейската Шампионска лига, а при всички тях има някои условности.

Мексиканецът Хавиер Ороско вкарва по три гола в три различни мача през 2010 г. с екипа на "Крус Асул" в Шампионската лига на зона КОНКАКАФ, но един от двубоите е в квалификационен кръг, а не в основната фаза.

Другите двама пък се представят на по-ниско ниво. Бразилецът Рико записва три хеттрика за бахрейнския "Ал Мухарак" през 2008 г. в турнира за Купата на азиатската конфедерация. Нигерийският нападател на "Гент" Гифт Орбан пък има своите двубои с по три гола през 2023 г. в турнира Лига на конференцията - третият по значимост в Европа. Освен това и при него единият хеттрик е в квалификационен кръг.