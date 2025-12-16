Медия без
Мбапе осъди "Пари Сен Жермен" за 60 млн. евро

Първоначалният иск на френската суперзвезда към бившия му клуб беше за 263 млн.

Днес, 17:38
Адвокатите на Килиан Мбапе - Делфин Верхейден, Фредерик Касеро и Пиер-Оливие Сюр (от ляво на дясно) говорят пред медиите след излизането на съдебното решение.
ЕПА/БГНЕС
Голямата звезда на френския футбол Килиан Мбапе осъди бившия си клуб "Пари Сен Жермен" да му изплати 60.9 млн. евро. Парижки съд излезе с решение, че Мбапе трябва да получи тази сума за неизплатени заплати и бонуси. Първоначално Мбапе настояваше за 263 млн., като в сумата включваше 55 млн. неплатени заплати, както и обезщетение за малтретиране от страна на клуба. От своя страна ПСЖ пусна насрещен иск за 240 млн. евро за несъстоялия се трансфер на Мбапе за 300 млн. евро в саудитския "Ал Хилал" през 2023 година

Сега съдът призна, че парижкият клуб не е изплатил тримесечната заплата на играча между април и юни 2024 г., както и етичен бонус и бонус за подписване по договора му.

"Доволни сме от това решение. Това е, което може да се очаква, когато заплатите не са били изплатени", коментира Фредерик Касеро, която е част от адвокатския екип на Килиан Мбапе.

