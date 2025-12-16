Мбапе осъди "Пари Сен Жермен" за 60 млн. евро

ЕПА/БГНЕС Адвокатите на Килиан Мбапе - Делфин Верхейден, Фредерик Касеро и Пиер-Оливие Сюр (от ляво на дясно) говорят пред медиите след излизането на съдебното решение.

Голямата звезда на френския футбол Килиан Мбапе осъди бившия си клуб "Пари Сен Жермен" да му изплати 60.9 млн. евро. Парижки съд излезе с решение, че Мбапе трябва да получи тази сума за неизплатени заплати и бонуси. Първоначално Мбапе настояваше за 263 млн., като в сумата включваше 55 млн. неплатени заплати, както и обезщетение за малтретиране от страна на клуба. От своя страна ПСЖ пусна насрещен иск за 240 млн. евро за несъстоялия се трансфер на Мбапе за 300 млн. евро в саудитския "Ал Хилал" през 2023 година

Сега съдът призна, че парижкият клуб не е изплатил тримесечната заплата на играча между април и юни 2024 г., както и етичен бонус и бонус за подписване по договора му.

"Доволни сме от това решение. Това е, което може да се очаква, когато заплатите не са били изплатени", коментира Фредерик Касеро, която е част от адвокатския екип на Килиан Мбапе.