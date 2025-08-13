ПСЖ възкръсна два пъти и вдигна Суперкупата на УЕФА

ЕПА/БГНЕС Футболистите, треньорите и целият екип на "Пари Сен Жермен" ликуват със Суперкупата на УЕФА под шампионската арка на "Стадио Фриули" в Удине.

Пет минути преди края на редовното време "Тотнъм" водеше с 2:0 срещу "Пари Сен Жермен" и на практика държеше в ръце Суперкупата на УЕФА. По-малко от половин час по-късно парижкият футболен гранд ликуваше като победител в двубоя между победителите от Шампионската лига и Лига Европа.

През по-голяма част от мача на "Стадио Фриули" в италианския град Удине лондончани налагаха темпото и ритъма на игра и водеха убедително след попадения на Мики ван де Вен в 39-ата мин. и на Кристиан Ромеро в 48-ата. Решението на правещия своя официален дебют треньор Томас Франк да прибере отбора в защита в последния четвърт час обаче се оказа пагубно.

ПСЖ възкръсна като по чудо с голове на двама влезли като резерви - Лий Канг-ин в 85-ата и Гонсало Рамош в четвъртата минута от добавеното време, за да изравни резултата на 2:2. По регламента на двубоя, слагащ фактическо начало на сезона в континенталния футбол, при равенство в редовното време носителят на трофея се определя директно с изпълнение на дузпи.

При 11-метровите удари отново французите се оказаха изоставащи, след като Витиня прати изобщо първия изстрел покрай вратата. После обаче англичаните върнаха жеста, пропускайки на свой ред не една, а две последователни дузпи, изпълнени от Ван де Вен и Матис Тел. Всички останали изпълнители на Париж бяха точни и след последния изстрел на Нуно Мендеш ликуваха след общ резултат 4:3.

За "Пари Сен Жермен" това беше второ участие в мача за Суперкупата на Европа и първи триумф. Предишният път, когато парижани спориха за трофея, беше в епохата, когато той се разиграваше между носителите на КЕШ и КНК и своеобразният финал се играеше в два мача - през 1996 г. "синьо-червените" отстъпиха пред "Ювентус" с общ резултат 2:9 (1:6 на "Парк де Пренс" и 1:3 на "Ла Фаворита" в Палермо).

Никога досега отбор от Франция не беше печелил тази купа. Освен това за седма поредна година с отличието ликува победителят в Шампионската лига - последният носител на Лига Европа, вдигнал Суперкупата, остава "Атлетико" (Мадрид) през 2018 г.