Рекордьорът О`Съливан пак се отказа от "Мастърс"

WORLD SNOOKER Зрителите в лондонската зала "Александра Палас" няма да видят Рони О`Съливан за втора поредна година.

За втора поредна година Рони О`Съливан се отказа от участие в "Мастърс" - втория за сезона турнир от Тройната корона в снукъра. Рекордьорът с 8 титли от надпреварата между играчите в Топ 16 на световната ранглиста отново посочи "медицински причини" като повод за оттеглянето си.

Решението на 50-годишния англичанин беше обявено ден преди началото на състезанието в "Александра Палас" в Лондон (11-18 януари). Ракетата беше поставен под №9 и трябваше да изиграе своя мач от I кръг срещу №5 в схемата Нийл Робъртсън в сряда (14 януари).

Вместо това срещу австралиеца ще се изправи друг англичанин - Крис Уейклин, който заема овакантеното място в турнира като №17 в ранглистата. Любопитното е, че при оттеглянето на Рони през 2025 г. мястото му в надпреварата зае Нийл Робъртсън.

О`Съливан спечели последния от своите 8 трофея на "Мастърс" през 2024 г. Останалите му шампионски участия са през 1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017 г.