Клуб "147" прие 87-ия си член

WORLD SNOOKER Две седмици след като стана шампион в Откритото първенство на Шотландия, печелейки втората си ранкинг титла, Крис Уейклин направи първия максимум в кариерата си.

Крис Уейклин стана 87-ият играч, реализирал максимален брейк в професионалната верига на снукъра. Англичанинът направи комбинацията от 147 точки на път към победата с 3:2 фрейма на китаеца Пан Дзюнсю в новогодишното извънранкинг издание на Шампионската лига в Лестър.

За 33-годишния британец това е първи максимум в кариерата, с което той се превърна в четвъртия състезател с дебютна перфектна серия от началото на настоящата кампания. Преди него към Клуб "147" този сезон се присъединиха Аарън Хил, Лиъм Пулън и Чан Биню.

First of 2026.

First of his career.



Chris Wakelin joins the 147 club.



234 official maximums - and counting.@clsnooker

Общо това е 234-тият максимален брейк в историята на джентълменския спорт и 17-ият само през 2025/2026 г., с което продължава да се надгражда абсолютният сезонен рекорд. Досега върховото постижение за най-много 147-ици в рамките на една кампания беше 15 - от миналия сезон.

Рекордът беше изравнен още на 22 ноември от Пулън, а Чан на 24 ноември и Уейклин на 2 януари само вдигнаха летвата още по-високо. А до края на кампанията има цели четири месеца, в които ще се проведат девет турнира.

Първият от тях е "Мастърс" в Лондон от 11 до 18 януари.