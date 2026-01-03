Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Клуб "147" прие 87-ия си член

С първия си максимум Крис Уейклин продължи да надгражда новия сезонен рекорд в снукъра

Днес, 09:01
Две седмици след като стана шампион в Откритото първенство на Шотландия, печелейки втората си ранкинг титла, Крис Уейклин направи първия максимум в кариерата си.
WORLD SNOOKER
Две седмици след като стана шампион в Откритото първенство на Шотландия, печелейки втората си ранкинг титла, Крис Уейклин направи първия максимум в кариерата си.

Крис Уейклин стана 87-ият играч, реализирал максимален брейк в професионалната верига на снукъра. Англичанинът направи комбинацията от 147 точки на път към победата с 3:2 фрейма на китаеца Пан Дзюнсю в новогодишното извънранкинг издание на Шампионската лига в Лестър.

За 33-годишния британец това е първи максимум в кариерата, с което той се превърна в четвъртия състезател с дебютна перфектна серия от началото на настоящата кампания. Преди него към Клуб "147" този сезон се присъединиха Аарън Хил, Лиъм Пулън и Чан Биню.

Общо това е 234-тият максимален брейк в историята на джентълменския спорт и 17-ият само през 2025/2026 г., с което продължава да се надгражда абсолютният сезонен рекорд. Досега върховото постижение за най-много 147-ици в рамките на една кампания беше 15 - от миналия сезон.

Рекордът беше изравнен още на 22 ноември от Пулън, а Чан на 24 ноември и Уейклин на 2 януари само вдигнаха летвата още по-високо. А до края на кампанията има цели четири месеца, в които ще се проведат девет турнира.

Първият от тях е "Мастърс" в Лондон от 11 до 18 януари.

FIRST 147 OF 2026! 🤯 | Chris Wakelin vs Pang Junxu | BetVictor Championship League Invitational
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is coming. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the th...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Крис Уейклин, максимум, 147

Още новини по темата

14-ият турнир за сезона излъчи 13-и различен шампион
22 Дек. 2025

Ветеран стана вторият аматьор с ранкинг титла в снукъра
14 Дек. 2025

9 г. по-късно Селби направи хеттрик на UK Championship
08 Дек. 2025

Веселяка е претендентът за титлата на Асото в Йорк
07 Дек. 2025

Две супердербита ще определят финалистите на UK Championship
06 Дек. 2025

И световният шампион приключи безславно в Йорк
05 Дек. 2025

UK Championship свърши в I кръг за петима от Топ 16
03 Дек. 2025

Световният шампион извоюва първа титла след "Крусибъл"
22 Ноем. 2025

Селби е за първи път "Шампион на шампионите"
17 Ноем. 2025

22-годишен китаец извоюва първа ранкинг титла
09 Ноем. 2025

"Максималният" рекорд в снукъра вече виси на косъм
05 Ноем. 2025

Китайка вдигна дамската летва в снукъра на 145
04 Ноем. 2025

Джакпота изстрада първата си титла
27 Окт. 2025

Машината от Уелс произведе 27-а титла с рекорд

13 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?